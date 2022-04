Ne avevamo parlato in altro servizio e quello sport naturale, che lega donne, uomini, cavallo e tiro con l’arco, ha conquistato l’attenzione di tanti e con la voglia di provare. Naturalmente occorre allenarsi, avere senso dell’equilibrio e colpo d’occhio, come hanno fatto gli arcieri del passato, pronti a sfidare se stessi e la natura che si muoveva dietro al fogliame.Una lepre, un cervo, un fagiano…e il pranzo era pronto. Altri tempi. Amazzoni e cacciatori della prima ora, in equilibrio con la natura, sono scomparsi e sopravvivono in giungle e foreste del pianeta, finchè inquinamento e agricoltura intensiva non li raggiungeranno. Nella Valle dei Cavalli di Atella gli atleti dell’Accademia italiana del tiro a cavallo non sbagliano un colpo e sognano le Olimpiadi



Comunicato stampa.

Nei giorni 8 9 e 10 aprile alla Valle Dei Cavalli in agro di Atella si è tenuto il corso introduttivo di tiro con l’arco a cavallo. Diversi ragazzi si sono riuniti da sei regioni del Sud per praticare questa bellissima disciplina patrimonio UNESCO.

Alla Valle Dei Cavalli, sede dell’Accademia italiana del tiro a cavallo, ci siamo posti l’obbiettivo di raggiungere le competizioni internazionali.

Nella struttura di Atella oltre 30 atleti dagli 8 ai 50 anni si possono allenare nella struttura.

Durante la tre giorni, anche chi era alle prime armi è riuscito a raggiungere degli ottimi risultati, arrivando perfino a tirare le frecce al galoppo.

Questa tre giorni è stata possibile anche grazie alla collaborazione degli arcieri della Real Valle di Gragnano.

A riceve l’attestato di partecipazione sono stati

Omar Eisa

Pasquale Martone

Chiara Amadio

Rosario Lungarini

Chiara Lungarini

Marialessandra Russo.



Questa è un iniziativa organizzata da GEAN per lo sviluppo e la sensibilizzazione a questa disciplina storica, che arriva a noi da Federico II di Svevia. Ad oggi coinvolge molti giovani dell’area del Vulture.