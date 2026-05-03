Franco Capolupo presidente onorario tifosi del Basket materano. Merita riconoscimento…

E quale se non l’ingresso gratuito per le partite della squadra del cuore ?Ha acquisito meritatamente sul campo il titolo di presidente onorario dopo mezzo secolo o quasi sugli spalti di palestre e poi del Palasassi a sostenere anche in trasferta i colori del basket materano, sotto varie esperienze, denominazioni, tra delusioni e successi che scorrono nel suo archivio della memoria sportiva. Franco Capolupo, edicolante di via Ridola, ci spera che quest’anno sia la volta buona per salire di categoria e mette puntualmente mano alla tasca, per esserci anche nei play off con la sua Virtus. Tanta fedeltà sotto canestro e sugli spalti merita l’ingresso gratuito perenne al Palasassi. E’ l’auspicio che appassionati, amici ed estimatori del ”bersagliere” di via Ridola hanno per il ”play” di mille battaglie.