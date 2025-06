Forza Roma. Forza Lupi…Nuova sede a Matera e tesseramento.

Gli irriducbili della curva giallorossa materana ci sono e sono pronti a una nuova stagione calcistica da vivere nella nuova sede di via Lupo Protospata, il ritrovo di Trigoria, lo stadio Olimpico e laddove vorranno seguire i propri beniamini in Campionato o in Coppa Italia. Ma contano il tifo, la voglia di seguire insieme una partita o di organizzare iniziative benefiiche, sportive o un torneo di calcio sul campo, naturalmente. E poi l’incontro con il Pupone, ‘’il capitano’’ di mille battagile Franceco Totti. Pronti? Forza Roma, Forza Lupiii…



Roma Club Matera “Francesco Totti”

COMUNICATO STAMPA

Matera, 26 giugno 2025

Il Roma Club Matera “Francesco Totti” lancia la campagna tesseramenti 2025-2026 e inaugura la nuova sede nel cuore della città

Il Roma Club Matera “Francesco Totti” è pronto a scendere in campo con ancora più passione! Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo campionato di Serie A, prende ufficialmente il via la campagna di tesseramento 2025-2026: un invito aperto a tutte le tifose e i tifosi giallorossi della città, della provincia, della Basilicata e delle regioni limitrofe a condividere l’amore per l’AS Roma in un’atmosfera di amicizia, sport e romanità.

La grande novità di quest’anno è l’inaugurazione della nuova sede del Club, più centrale, facilmente raggiungibile e dotata di spazi ampi e accoglienti. Un luogo pensato per vivere insieme tutte le emozioni del campionato, con maxischermo, area ristoro e iniziative dedicate ai soci di tutte le età.



“Abbiamo voluto dare alla nostra passione una casa più grande, più bella e più accessibile, per accogliere vecchi e nuovi soci, famiglie e giovani, tutti uniti da un’unica fede: quella giallorossa” – dichiara lo storico Presidente del Club, Vito Plasmati.

Fondato nel 2012, il Roma Club Matera “Francesco Totti” ha consolidato negli anni il proprio ruolo di punto di riferimento per i romanisti lucani e non solo, promuovendo numerose iniziative sportive, conviviali e solidali: dalle donazioni di sangue in collaborazione con l’AVIS, alle raccolte per le mense dei poveri, fino al sostegno alle famiglie colpite da eventi tragici. Una comunità che dimostra ogni giorno come “una fede giallorossa condivisa fa la forza dei tifosi.”

Il Club è infatti molto più di un semplice punto di ritrovo: è una comunità viva, che promuove i valori dello sport, dell’inclusione e del tifo sano. Durante la stagione saranno organizzate trasferte, eventi speciali, attività sociali e momenti di incontro con altri Roma Club sparsi in tutta Italia.

Il programma del nuovo tesseramento e della stagione prevede:

• Gadget riservati ai primi tesserati e sconti esclusivi

• Visione delle partite in sede, serate conviviali con buffet e cori

• Organizzazione di trasferte, incontri con altri Roma Club e iniziative sociali, nel solco della tradizione solidale giallorossa

• Eventi speciali dedicati a famiglie, giovani e bambini per promuovere il tifo sano e i valori di comunità.

L’apertura ufficiale della nuova sede sarà annunciata a breve, con un evento speciale aperto a tutti i tifosi e le tifose, che renderà indimenticabile l’inizio della nuova stagione romanista.

“Unisciti a noi!” – conclude Vito Plasmati – “Che tu sia un tifoso storico o un nuovo simpatizzante, vieni a far parte della nostra grande famiglia giallorossa. Perché insieme siamo più forti. DA MATERA, CON IL CUORE A TRIGORIA. SEMPRE FORZA ROMA!”

Per informazioni su tesseramento, orari di apertura e sull’evento inaugurale:

📍 Nuova sede: Via Lupo Protospata 62 bis

📞 Contatti (anche WhatsApp): 377 281 4538

📧 E-mail: romaclubmatera@libero.it

🔗 Social: https://www.facebook.com/romaclubmatera/

https://www.instagram.com/romaclubmatera/