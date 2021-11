Pallone, maglia, sciarpa, spumante, foto e anche il casco da motociclista con il n.10 del ” capitano” della Roma Francesco Totti, da esibire e indossare nelle grandi occasioni. Magari per fare pesare la potenza giallorossa della Lupa nei confronti dell’aquila laziale biancoazzurra. Ed è quello che ha fatto Saverio , sfegatato tifoso giallorosso, mostrando il casco al piccole Giuseppe e al papà Pierluigi che tifano Lazio e per Ciro Immobile. Ammirazione per la collezione, ma anche quella di Giuseppe non è da meno con un corredo scolastico, divise, tazze e libri per dar vita al primo fans club laziale della Città dei Sassi. Derby in vista? Per ora caffè e patatine al bar e che vincano i migliori e i più fortunati. All’Olimpico o in tv che sia una partita leale. Peccato che non possano affrontarsi in serie A ”Er Pupone” Francesco Totti (che ha appeso le scarpe al chiodo) e Ciro Immobile. Ma, chissà, un invito a Matera per entrambi ci starebbe…