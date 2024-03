Forza ragazzi…del futuro biancoazzurrro

Sono l’espressione del calcio genuino e auspichiamo che la voglia di divertirsi, per prima cosa, e di giocare con lealtà e impegno a difesa dei colori del calcio biancoazzurro sia la motivazione che porti alcuni, di loro, prima o poi ad avere successo in prima squadra con l’FC Matera e poi nelle serie maggiori. Ci riferiamo ai giovani calciatori under 15 dell’Fc Matera, allenati dal bravo e paziente Antonio Esposito, che ha portato negli spogliatoi e in campo una ”musica” diversa ( l’altra sua passione) fatta di ascolto, impegno e tanta voglia di far bene, come abbiamo letto nel post – che riportiamo più avanti- della sua pagina social. Per ora si gode, insieme ai ragazzi, la vittoria con un tennistico 6 a 1 sul Tricarico. Un consiglio. Non se ne faccia un problema se si parla, ma non tra i tifosi dei ragazzi, poco della squadra . Contano i fatti e quello che i piccoli calciatori avranno imparato da un successo, da una sconfitta o da una recriminazione per un rigore non dato o per una espulsione immeritata. Devono imparare dalle esperienze e maturare. Qualcuno diventerà un calciatore di successo, ma senza le illusioni o le forzature di amici e parenti, che a volte forzano la mano. Altri seguiranno le orme di Antonio e diventeranno cantanti e musicisti. Anzi un inno o una canzone del cuore per questa squadra ci sta tutta.Pensaci, Antonio. C’è n’è una , appunto, ”15 anni” dei Vicini di Casa. Era il 1976… Le passioni del passato.



dal sito social di Antonio Esposito

FC MATERA – G.S. Tricarico 6-1

Si parla sempre troppo poco di questa squadra che gioca meravigliosamente, di questo gruppo che interpreta un calcio di altissimo livello, di questi ragazzi che stanno compiendo un percorso straordinario e stanno dando lustro allo stemma che portano sul petto, onorandolo di partita in partita, di allenamento in allenamento, nonostante le tante difficoltà.

Si parla poco ma non ne abbiamo mai fatto un dramma. Anzi, meno se ne parla, più noi ci diamo dentro col lavoro, col sudore, con la grinta e con la determinazione, perché poi arriva un certo punto in cui, quando questa squadra “inizia a vincere” una, due, tre, quattro, cinque partite…non si può più fare finta di nulla.

Nonostante tutto non ci piangiamo addosso, non lo abbiamo mai fatto. Ci piace piuttosto rispondere da uomini e farlo sul campo, anche con un pizzico di rabbia e di orgoglio, che non fa mai male.

Avevo detto ai ragazzi che serviva una grande prestazione affinché là fuori fossero “costretti” a non poter girare più la testa dall’altra parte.

Forse abbiamo esagerato…..6 a 1.

È un problema per qualcuno?

p.s.

siamo orgogliosi di vestire la maglia di un club glorioso come FC Matera e ringraziamo la società, nel nome del suo massimo esponente, il presidente, per l’opportunità di giocare per i colori che più amiamo.



LA STOFFA DELL’ALLENATAORE

Saper ascoltare in maniera attenta, scrupolosa e autentica è prerogativa imprescindibile di una comunicazione efficace e produttiva fra un allenatore e i suoi giocatori.

Ciò che può rendere l’ascolto impervio e difficoltoso è, spesso, l’innescarsi del pregiudizio nell’ascoltatore. Un ascolto pregiudicante o peggio “giudicante” (influenzato da condizionamenti personali), incapperebbe nell’errore di restare fermi alla superficie della comunicazione senza cogliere gli aspetti più profondi che i ragazzi, attraverso le parole, cercano di esprimere: idee, pensieri, bisogni o sfumature del proprio carattere. Ci si fermerebbe alla forma senza cogliere la sostanza del messaggio, rimanendo emotivamente distaccati dalla conversazione e dalla persona che si ha di fronte e privilegiando una comunicazione che non prende in considerazione l’unicità dell’altro e del suo mondo interiore.

È importante, però, tenere bene a mente che saper ascoltare non significa per forza essere sempre in accordo con l’interlocutore, quanto piuttosto mostrare la capacità e la disponibilità ad accogliere il suo vissuto, le sue emozioni e il suo punto di vista, aprendosi ad una sana discussione capace di innescare significati condivisi e produttivi.



Un altro malagevole ostacolo è rappresentato dall’ascoltare a tratti. In questo caso si è tendenzialmente interessati a parlare e ad imporre se stessi (dando risposte sotto forma di consigli – forse non richiesti – ed obiezioni), piuttosto che ad ascoltare in maniera concreta e profonda, senza dunque accorgersi delle reali esigenze dell’altro.

Gli allenatori, specie quelli del settore giovanile che rivestono un ruolo delicato e decisivo nella maturazione evolutiva dei più giovani, devono possedere una mente aperta e inclusiva che non condanna i ragazzi perentoriamente (definendoli con etichette precostituite, rigide e non veritiere) ma al contrario che li accompagni premurosamente lungo il percorso. Ed è per questo che devono propendere sempre verso un ascolto empatico, completo, attivo dell’altro, che possa, inoltre, migliorare anche le prestazioni sportive, concedendo ai ragazzi la libertà di esprimersi perché accettati ed ascoltati.

Un bravo allenatore sa entrare in sintonia con i ragazzi senza incastrarsi in vacue e pericolose verità assolute. Sa accogliere senza farsi sequestrare e intrappolare da tempeste emotive che non concedono lucidità di azione e che, piuttosto, rischiano di causare un’impulsività tale da ferire i più piccoli nel loro sentirsi adeguati, efficaci, competenti e di valore.

Perché i giovani valgono. Bisogna solo crederci ed essere all’altezza dei propri sogni, delle loro svariate e bellissime personalità e delle loro intuizioni.