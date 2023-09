Forza Ondatel Virtus. A canestro…per conquistare la B

Un campionato di vertice per raggiungere la promozione in serie B. Con questo obiettivo, e un organico rafforzato dall’arrivo di nuovi atleti, la Ondatel Virtus Matera si appresta a esordire il 15 ottobre, in casa contro il Monteroni ( Lecce) nel campionato di serie C maschile di Basket. A confermarlo il presidente del sodalizio,Eustachio Papapietro e l’allenatore Antonio Conterosito, nel corso di una conferenza stampa di presentazione di squadra e programmi, a cui ha partecipato anche il team manager Cristiano Grappasonni.” Siamo nati per un obiettivo preciso-ha detto il presidente Papapietro- e intendiamo raggiungerlo, con impegno, concentrazione e il sostegno dei tifosi”. Deciso a far bene anche l’allenatore Antonio Conterosito, che ha una certezza…” Siamo forti- afferma Conterosito- ma dobbiamo affrontare tutte le squadre con la massima concentrazione. A cominciare dai salentini del Monteroni. Altre squadre forti? Certo alcune sulla carta sono da temere e poi non dimentichiamo le possibili sorprese. Basta l’innesto giusto e sul parquet le cose possono cambiare. Noi scendiamo in campo per vincere”. La squadra effettuerà un primo rodaggio pre campionato con il 2° memorial ” Biagio Lapolla”, in programma al Palasassi sabato 23 e domenica 24 settembre con le squadre pugliesi Virtus Molfetta, Action now Monolopoli e New Basket Mola.



L’ORGANICO DELLA VIRTUS

Benas Bagdonavicius n.20 Ala/pivot

Mattia De Laurentiis n.13 Ala piccola

Francesco De Mola n.34 Playmaker

Marco Spada n.8 Play/guardia

Renato Buono n.4 Playmaker

Marco De Angelis n.55 Guardia/Ala

Raul Lazaro Diaz n.0 Ala Piccola

Davide Biasich n.3 Guardia

Michele Casareale n.5 Pivot

Francesco Morciano n.14 Ala grande

Christian Belgrano n.7 Play/guardia

Nunzio Pizzolla n.40 Ala

Samuele Digno n.2 Ala