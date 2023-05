Forza Napoli stella del Sud

Pari a Udine e terzo scudetto, sudato,ma con pieno merito per gli azzurri del Napoli, che ha come simbolo il ciuccio. Cocciuto, tenace, che ha riportato a Napoli e in tutto il Sud il titolo tricolore del campionato nazionale di calcio. E lo ha fatto puntando su tanti sconosciuti, italiani e stranieri, come è da sempre la storia del Mezzogiorno, erede di quel Regno delle Due Sicilie accorpato tra plebisciti, repressione e rivolte al Regno d’Italia. Altra storia. Ma che tiene in piedi la questione meridionale. Ieri i briganti, con la Repubblica, le quattro giornate di Napoli e tante altre lotte che hanno legato riscatto e libertà. Forza Napoli, Forza Sud per quanti hanno saputo aspettare, per quanti hanno seguito fino a Udine ( e tra di loro alcuni materani) il terzo scudetto. E’ festa. Ma servono altre vittorie, facendo sistema, unità contro l’autonomia differenziata per esempio, che è un attacco palese e subdolo alla Costituzione. E’ festa e che festa sia. Grazie Napoli, vanto del Sud e ad Antonio ”Totonno” che ci ha mandato le foto dallo stadio del Friuli.