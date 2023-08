Forza con gli abbonamenti per l’Fc Matera per ‘’Crederci insieme’’

E ora tocca ai tifosi, agli sportivi e a quanti credono nei colori biancazzurri, che quest’anno, il 5 settembre festeggeranno i 90 anni della costituzione della prima società calcistica materana. Un motivo in più per pensare al prossimo campionato di serie D, che ha visto la società rinforzarsi con l’arrivo di tanti giocatori italiani e stranieri. Ma vanno sostenuto e l’apertura della campagna abbonamenti è l’occasione per farlo.E il murales realizzato al rione Piccianello, sulla facciata laterale della scuola elementare ‘’ G. Marconi’’, con la riproduzione della squadra in serie B, è un ulteriore incentivo.



CREDERCI INSIEME🔊CAMPAGNA ABBONAMENTI FC MATERA

Siamo lieti di annunciare che da lunedì 28 Agosto 2023 ci sarà l’inizio della campagna abbonamenti del FC Matera⚪🔵Vi vogliamo tutti allo Stadio e tutti partecipi del progetto di FC Matera soprattutto quest’anno in occasione dei 90 anni.Di seguito i prezzi degli abbonamenti:- Tribuna V.I.P. € 1.000,00- Tribuna centrale € 250,00 (€ 150,00 over 65 e under 14);- Tribuna laterale € 190,00 (€ 120,00 over 65 e under 14);- Distinti € 160.00 (€ 110.00 over 65 e under 14:)- Curva sud € 120,00 (€ 90,00 over 65 e under 14).- Donne € 50% (di sconto su tutti i settori escluso vip)Di seguito le modalità di acquisto e i punti vendita abilitati :- Tabaccheria n 5 , Via del Corso- Bar Valentino , Via Marconi- Tabaccheria F.lli Lisurici , Via Dante Inoltre da quest’anno sarà possibile acquistare Online sia l’abbonamento che il biglietto sul sito postoriservato.it. Ora tocca a Voi!CREDERCI INSIEME ⚪🔵