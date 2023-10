Forza Azzurri dai baby tifosi di Matera

Un desiderio sollecitato da tempo e alla fine i genitori sono riusciti a trovare i biglietti per la partita Italia Malta, valida per la qualificazione agli Europei 2024 in Germania, disputata sabato 14 ottobre allo stadio San Nicola di Bari. Per Peppe, portiere che si sta facendo le ossa nella ”Franco Selvaggi” , una scuola calcio della Città dei Sassi, e i suoi amici, anche loro appassionati di calcio, è stata una serata indimenticabile. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno dato spettacolo segnando 4 goals e sfiorandone altri. A ogni rete un ”Olè” al cielo, tra urla, sorrisi e il tricolore delle bandiere che li ha avvolti, coinvolgendo ance papà e mamma. E poi con uno stadio ”strapieno” sembrava di stare in campo…E Loro, i baby tifosi di Matera che ne avranno da raccontare a scuola e in campo, già si sono prenotati per gli Europei. Si vedrà,intanto, devono impegnarsi a scuola… e comunque ” Forza Azzurri!”. Peppe e amici un giorno in nazionale? Chissà…