Forza AIAS PEGASO Matera ! Viva lo sport! Viva il Powerchair Football! “

Le esortazioni di Francesca Cicirelli, atleta dell’Aias Pegaso Matera, che abbiamo riportato nel titolo del servizio, riassumono con efficacia quanto di bello e partecipato si è svolto a Matera, il 16 giugno scorso, presso il Palazzetto dello Sport ‘’ Giannino Grieco’’ del rione Lanera per la terza edizione del torneo interregionale di powerchair footbal, dedicato al compianto presidente dell’Aias Salvatore Bagnale. Tanto entusiasmo, voglia di vincere all’insegna dell’amicizia per uno sport, il calcio in carrozzina, che si gioca con quattro persone, e partite con tempi di 20 minuti ciascuno. Per la cronaca hanno vinto gli atleti di Trani. Ma hanno ben figurato, aldilà dei risultati anche le squadra di Matera, Napoli, Lecce, Bisceglie e Palermo. L’ampio comunicato di resoconto della manifestazione, con i contributi di dirigenti di federazioni sportive nazionali e locali, di atleti, ne ha confermato la piena riuscita degli organizzatori. Per l’Aias Matera un attestato di stima e di dolcezza ripagata con una torta ‘tagliata’ all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e della sana competizione sportiva.



Powerchair Football a Matera

3^ edizione del Torneo Interregionale

“Salvatore Bagnale” 2024

Domenica 16 giugno 2024 al Palasport “Giannino Grieco” a Matera si è svolta la terza edizione del Torneo Interregionale di Powerchair Football “Salvatore Bagnale” e la ASD Pegaso AIAS Matera ne è stata la società organizzatrice.



L’evento è stato patrocinato dalla Regione Basilicata, dal Comune di Matera, dalla FIPPS, dal Comitato Paralimpico di Basilicata, dal Coni di Basilicata, da Sport&Salute Basilicata, dal CSI Comitato di Matera, dall’AIAS Nazionale, dalla Arcidiocesi di Matera-Irsina, con il suo Ufficio Pastorale tempo libero, turismo e sport, e rientra tra i Tornei in programma per Maria SS della Bruna 2024.

Hanno partecipato a questa edizione 2024, sei squadre del sud Italia: Liberi di Sognare di Napoli, Golden Oaks Bisceglie, Oltre Sport Trani, Salento Wolves Lecce, Le Aquile Palermo e Pegaso AIAS Matera.

Il Powerchair Football, disciplina nata nel 1978 in Francia, si è poi diffuso in tutto il Mondo, arrivando in Italia nel 2017. Sono state proprio 4 squadre del sud Italia le pioniere di questa disciplina, e fra queste, la ASD Albatros di Marconia e la ASD Pegaso AIAS Matera, entrambe della Basilicata, grazie al grande impegno e la tenacia di Gerardo Zandolino, attuale presidente del CIP Basilicata, che ha avviato e sostenuto queste squadre.

Dal 2022 con l’affiliazione alla FIPPS,(Federazione Italiana Paralimpica Power Sport) è stato istituito un Campionato Nazionale di PCF, che vede sfidarsi 12 squadre italiane in 4 gironi. La Powerchair Football è una disciplina pensata per persone con disabilità. Gli atleti competono in carrozzine progettate appositamente per lo sport del calcio in carrozzina elettrica, tarate per il gioco ad una velocità massima di 10 km/h. Queste carrozzine da gioco sono dotate di protezioni anteriori chiamate in gergo paratie con cui è possibile attaccare, difendere e colpire un pallone del diametro di 33 cm. La maggior parte delle regole sono simili a quelle del calcio, ci sono in campo 4 giocatori compreso il portiere e si gioca su campo da basket con delle precise misure. Le partite sono strutturate con 2 tempi da 20 minuti più il recupero.

Il format del Torneo “ Salvatore Bagnale”, organizzato dal tecnico della Pegaso AIAS Matera, Marco Morelli, per permettere più gioco per tutti, è stato strutturato con un girone all’italiana a doppia eliminazione. Ogni squadra ha giocato almeno due partite, e i vincitori anche semifinali e finali per un totale di 8 partite della durata di 20′.

Per questa manifestazione è arrivato a Matera per la prima volta al Torneo “Salvatore Bagnale” il Presidente Nazionale della FIPPS, Andrea Piccillo che ha seguito con grande interesse il torneo e premiare vincitori e partecipanti. Andrea Piccillo ha dichiarato: “E’ un onore per me partecipare a questo torneo, perchè per la prima volta per la Powerchair Football italiana si sono sfidate in un solo giorno sei società sportive, quindi circa 50 atleti, il che ha richiesto grande impegno degli arbitri Federali, convocati per l’evento, Andrea Vacchetti e Vito Amico, ed è stato possibile grazie all’ASD Pegaso Aias Matera, diretta da Gabriella Savino, che con una squadra di validi collaboratori, hanno saputo organizzare e accogliere tutti in maniera encomiabile, curando ogni particolare per l’ottima riuscita dell’evento. Speriamo nel prossimo anno di poter ritornare a Matera con la Nazionale Italiana di Powerchair football”

Ad onorare gli atleti anche il Vice presidente dell’Aias Nazionale Giulio Francesco Bagnale, il sindaco di Matera Domenico Bennardi, l’assessore allo sport e vice sindaco Antonio Materdomini, l’assessora al patrimonio Angela Mazzone, il presidente del Cip Basilicata Gerardo Zandolino, Eustachio Di Cuia per il CSI Matera e Angelo Lacarpia Presidente CSEN Basilicata. Matteo Trombetta di Sport e Salute Basilicata e Leopoldo Desiderio del CONI Basilicata hanno sostenuto la manifestazione donando coppe, trofei e medaglie.



Grande soddisfazione ha espresso l’attuale Presidente della ASD Pegaso AIAS Matera, Giulio Bagnale, figlio del fu Salvatore, primo presidente della società:” Sono orgoglioso di tutti gli atleti che hanno partecipato a questo torneo: Cappiello Gianfranco, Francesca Cicirelli, Maria Iaia, Viviana Visceglia, Klajdi Snoli, Simone Notaristefano e il Capitano Alessandro Debellis, stanno migliorando il loro gioco, riconosco anche il grande lavoro fatto da tutti gli altri componenti della squadra: tecnici, meccanici, accompagnatori e volontari senza i quali non sarebbe stato possibile tutto questo, e come me sarebbe stato orgoglioso anche mio padre Salvatore Bagnale, al quale questo torneo è dedicato”

Squadra vincitrice del Torneo Oltre Sport Trani che ha battuto alla finale per 4-2 Golden Oaks Bisceglie. E’ stato anche premiato come miglior giocatore del Torneo Alessandro Debellis della Pegaso AIAS Matera in ex aequo con Vincenzo Apruzzese della Oltre Sport, premiata miglior giocatrice Ilaria Merasoli della Golden Oaks



Al termine della cerimonia di premiazione si è svolto il 3° tempo, un momento conviviale tra tutti i partecipanti, con uno squisito buffet di dolci ed una grande Torta celebrativa dell’evento offerta ogni anno da S&P Ristorazioni.

Per l’occasione, nei laboratori del Centro di Riabilitazione di Melfi e Matera, i ragazzi speciali con i loro educatori, hanno realizzato dei manufatti celebrativi che sono stati donati ad ogni squadra.



Concludiamo con un commento della nostra atleta Francesca Cicirelli, sempre attenta e generosa di appunti: “Siccome ho il difetto e il pregio di essere una persona senza peli sulla lingua ammetto che avevo grandi perplessità sulla buona riuscita dell’evento di oggi data la sua grandezza e complessità nella sua organizzazione…

Mi sono sbagliata alla grande!

….siete stati incredibilmente straordinari e vi si può dire solo G R A Z I E !

L’energia e il vostro saper fare e saper dare ospitalità hanno reso la giornata perfetta!

…. grazie a tutti gli operatori e alla Dirigenza AIAS Melfi-Matera che hanno reso possibile questa giornata!

Abbiamo grandi difficoltà e limiti, ma abbiamo una grande opportunità e abbiamo un grande mantello che ci protegge che è casa AIAS e siamo l’unica squadra italiana di PCF ad avere questa grande differenza!…

Forza AIAS PEGASO Matera ! Viva lo sport! Viva il Powerchair Football! “

Visti i risultati…. arrivederci alla prossima edizione 2025!