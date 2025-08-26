Finalmente…Tributo a Renato nel suo stadio a La Martella

Ormai avevamo perso il conto tra ultimi adempimenti burocratici, annunci e rinvii, dopo la decisione dell’Amministrazione comunale -lo scorso anno- di intitolare al compianto collega Renato Carpentieri il campo sportivo riqualificato del borgo La Martella. Residenti, familiari e amici, soprattutto, in festa per la cerimonia di intitolazione fissata per la 17.30 di giovedì 28 agosto- come da locandina- e per la amichevole di calcio, organizzata per l’occasione con vecchie glorie e non solo del calcio materano. Amici del Borgo in prima fila per un evento che rientra a pieno titolo in quello che va Oltre il 2025 dalla fondazione del borgo. Alla cerimonia, da quanto si è appreso. parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione comunale di ieri, l’ex sindaco Domenico Bennardi e l’assessore allo sport del tempo Antonio Materdomini, e di oggi il sindaco Antonio Nicoletti e l’assessore allo sport in carica Giuliano Paterino. Poi la partita di due tempi da 25 minuti ciascuno, arbitrata da Ciccio Gionni e Pino Eletti. Da una parte parte alcuni giornalisti, amici e sportivi e dall’altra vecchie glorie del calcio locale come Diego Albano, Antonio Chisena, Tonino Festa, Lorenzo Tafuni. Si giocherà con entusiasmo per ricordare Renato, scomparso improvvisamente a 55 anni il 6 febbraio 2014 in quello stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” che lo ha visto narrare, con tanta passione, delle gesta del calcio biancoazzurro.

