Finalmente a canestro. Ragazzi, pronti a giocare a Lanera?

Ne avevamo parlato quasi un anno fa e alla fine quel vecchio spazio degradato, tra via Pasquale Vena e via delle Tamerici, a ridosso di due plessi scolastici , è stato riqualificato con piena soddisfazione di quanti si sono impegnati per raggiungere quel risultato. Senza dimenticare i giovani, che avranno un motivo in pù per giocare a basket e mettere da parte telefonini, tv, tablet che non favoriscono socialità, confronto, crescita. E così un nuovo campetto di basket sarà inaugurato a Matera ,lunedì 5 giugno, al rione Lanera , grazie a un intervento di riqualificazione realizzato dall’Amministrazione comunale e dalla società Sporte e Salute e Virtus Matera. L’impianto, che sorge a pochi metri del Palasport del quartiere, è stato cofinanziato dal Comune di Matera e con fondi ministeriali del bando “Sport di tutti – Quartieri”. Si tratta- riporta una nota del Comune- di un progetto di rigenerazione urbana voluto dalla società proponente Virtus Matera Group e sostenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Bennardi.”L’obiettivo del progetto -ha detto il presidente della Virtus, Raffaele Rubino -è quello di creare un presidio di riferimento per tutta la comunità, un grande investimento sull’educazione e la promozione della pratica sportiva che è un diritto di tutti i ragazzi e le ragazze”. L’ auspicio è che questi piccoli esempi di buone pratiche possano essere attuati in altri spazi della città e dei borghi .