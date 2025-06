Finale della 33° Edizione del MiniBasket in piazza

Giunge alla fase cruciale il percorso sportivo della 33esima edizione del Torneo Internazionale MiniBasket in Piazza a Matera. Da questa mattina al via le ultime sfide decisive per l’accesso alla fase finale di sabato, che si svolgerà tutta in piazza Vittorio Veneto a Matera. Previste diverse sfide sul tappeto montato appositamente dalla Pielle Matera Basket nel cuore della città dei Sassi, dove poco dopo l’accensione delle luminarie (presenti per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna, Protettrice della città), ci sarà spazio per la finalissima intorno alle 20.30.

In gara per conquistare un posto tra le migliori del MiniBasket in Piazza a Matera ci sono i campioni in carica di Caracas (Venezuela), che sfideranno il Moraca (Montenegro). Spazio all’unico derby italiano tra Siena e Pesaro per l’altro quarto di finale; mentre Bengasi (Libia) sfiderà Roma. La formazione di Kaunas (Lituania) affronterà Foggia. Tutte le altre continueranno il loro percorso per assegnare le altre posizioni, permettendo a tutti i ragazzi di continuare il percorso di confronto e crescita umana e sportiva all’interno di una manifestazione internazionale ricca di spunti. Tra questi, ovviamente, la giornata di ieri dedicata alla visita ai Comandi e alle Caserme delle Forze dell’Ordine.

Diversi gruppi di atleti hanno potuto conoscere da vicino la vita all’interno della Questura di Matera e del Comando dei Vigili del Fuoco della città. Hanno preso parte ad un tour, una vera e propria lezione di educazione civica sul “campo”. Quale momento migliore per affrontare dubbi, fare domande, colmare incertezze e vivere da vicino la vita di poliziotti e vigili del fuoco. I mini atleti presenti non hanno lesinato interrogativi di ogni genere alle forze dell’ordine. Ad iniziare dalla padrona di casa, la dottoressa Emma Ivagnes Questore di Matera, che ha accolto i ragazzi giunti in visita in Questura. Dopo la visita alla sala operativa e i giri incuriositi tra i mezzi, per i piccoli la sorpresa di affrontare vere e proprie chiamate alle volanti e la possibilità di cimentarsi nel lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine, con domande relative alle impronte digitali, al rilevamento del Dna umano e ad alcune particolari funzionalità dei mezzi, macchine e moto. Nella Caserma dei Vigili del Fuoco, invece, dopo la visita di rito, spazio al divertimento guardando i vigili all’opera in una esercitazione e poi tutti sotto il getto dell’acqua degli idranti di servizio. Momenti indimenticabili che i bambini all’uscita hanno confermato tra facce sorprese, grandi sorrisi e la dimostrazione della voglia di tornare a visitare anche le strutture delle Forze dell’Ordine delle proprie città.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.