Fiamma olimpica velocissima nel passaggio a Matera e poi Altamura

Mezz’ora buona e con una precisione da orologio svizzero per il passaggio dei tedofori nella Città dei Sassi, per la fiamma che ”accendera”’ le olimpiadi invernali di Cortina d’Ampezzo e Milano che cominceranno il 6 febbraio 2026. Tanta gente lungo il percorso, soprattutto dalla villa comunale di via Tommaso Stigliani, dove erano la carovana di mezzi promozionali che sostengono l’iniziativa.



Nulla o quasi sulle generalità dei tedofori, alcuni materani, per il resto di fuori provincia visto che le candidature erano state fatte per tempo con un avviso sui Facebook. Il passaggio della fiamma è stato salutato da applausi, come era accaduto per le olimpiadi di Torino 2006, e dagli immancabili selfies e video.Poi la partenza per Altamura che apre il passaggio pugliese della fiamma verso Taranto, Lecce e Bari. Forze dell’Ordine, Polizia locale,Protezione civile e volontari hanno consentito lo svolgimento in sicurezza dell’evento, che ha imposto alcune modifiche alla viabilità come riportato in un precedente servizio https://giornalemio.it/cronaca/matera-modifica-alla-viabilita-per-il-29-dicembre-in-occasione-passaggio-fiaccola-olimpica/. L’anno prossimo toccherà a Matera, con Tetouan (Marocco) il prossimo 20 marzo aprire l’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo. E chissà che non ci siano eventi sportivi a rafforzare questo ruolo.







