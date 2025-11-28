Festa in piscina a Matera per il master ”Rondinone”

E,da quanto, ci fa sapere il capitano della società ”Atleti Amatori Matera”, Emanuele Matera, quella di domenica scorsa è stata una festa dello sport e dell’amicizia nel ricordo di Alessandro Rondinone, con la seconda edizione del trofeo a lui dedicato che ha richiamato atleti provenienti anche da altre province. Atleti di età dai 20 agli 80…in acqua senza tempo e con tanta voglia di far bene, partecipare e fare amicizia. Qualità apprezzata anche dai familiari di Alessandro. E’ questo conta in vasca, a bordo piscina e nella vita

IL COMUNICATO STAMPA

Si è tenuta domenica 23 novembre 2025 la II EDIZIONE del TROFEO NAZIONALE MASTER DI NUOTO “ALESSANDRO RONDINONE” presso la piscina comunale di Matera. Anche questa edizione è stata un vero successo. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 260 atleti (iscritti in 30 società differenti) provenienti da tutta italia.

Gli atleti si sono messi in gioco su diverse distanze e stili. Si sono alternati atleti di diverse età il più piccolo classe M20 Il più grande classe M80. Infatti degni di attenzione i nuovi primati italiani registrati da parte di MOLTEDO Laura – master M80 della Società DUE PONTI Ssd nei 50 do (50″58) e nei 100 do (01’55″85), e da parte di FOGLIA Vincenzo – master M75 della società ANZIANOTTI NUOTO asd nei 100 sl (01’13″39).

“Nella piscina comunale si respirava un clima gioioso e sereno ma soprattutto di sana competizione”, dichiara Barbara RONDINONE (familiare di Alessandro), continua dicendo che “Non sono mancati sorrisi, abbracci e la soddisfazione degli atleti e degli organizzatori, persone speciali: Davide AMODIO e Alfonso CASALETTO in qualità di delegati FIN settore Master e il presidente FIN Basilicata Roberto URGESI, che mi hanno reso orgogliosa dell’impegno profuso da tutti e ringraziamo gli atleti che hanno lavorato sodo in vasca e fuori per raggiungere i loro obiettivi tutto l’anno e per poi migliorarsi proprio al trofeo del loro “campione”. Grazie a tutti per aver partecipato con entusiasmo al trofeo per far si che il ricordo di Alessandro rimanga vivo.”



Anche in questa seconda edizione la società dove Alessandro è stato un validissimo protagonista l’Associazione Atleti Amatori è salita sul podio classificandosi al terzo posto e conquistando un medagliere di tutto rispetto, con punti 36757. Il primo e secondo posto stati occupati meritatamente dalla società Albatros S.C. ssd con 75290 punti e la Seconda classificata la Sports and Events ssd con 37900 punti.

Anche quest’anno la famiglia del nuoto materano e patentino hanno dimostrato che insieme si può lavorare per rafforzare il movimento master in Basilicata e nel centro-sud.



È doveroso, infine, porgere un ringraziamento affettuoso agli sponsor che continuano a credere in questa manifestazione: SERIGRAFANDO di Nunzia MONTEMURRO, MARKET SACCO dei f.lli SACCO con sede in via Ascanio Persio e Via Nazionale, l’ impresa edile TARASCO COSTRUZIONI. l’impresa del Comm. Giuseppe TOTA; naturalmente aspettiamo imprese e attività commerciali disposti ad affiancarci per la terza edizione 2026.