Festa di sport e Volley a Irsina con “Pasqua Insieme”

Il Palazzetto dello Sport di Irsina ha ospitato il primo evento denominato “Pasqua Insieme”, dove tre società del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano hanno deciso di incontrarsi per festeggiare a modo loro la Santa Pasqua, scendendo sul parquet e disputando avvincenti e divertenti gare. “Una festa di sport, amicizia e divertimento.” come riportato in una nota in cui si legge ancora che “In campo le padrone di casa e organizzatrici dell’evento, le atlete Under 14 della Volley Ciko Libellula Irsina, affiancate dalle pari età della Volley Matera e dell’Asd Tricarico Volley. Bellissimo il colpo d’occhio del Palazzetto di Irsina, colmo di famiglie festanti, che hanno accompagnato le tre gare, disputate al meglio dei tre set. Tantissimo divertimento, infatti, anche per chi ha osservato il torneo dagli spalti, con tre gare della categoria Under 14 tutte terminate sul 2-1, con grande equilibrio e la vittoria del Primo Torneo “Pasqua Insieme” che va alla Volley Ciko Libellula Irsina solamente per differenza punti. Ma, in un contesto di grande divertimento e partecipazione, il risultato sportivo era solamente il pretesto per vedere in campo i ragazzi e scambiarsi gli auguri di una Santa e serena Pasqua. Un bellissimo e coinvolgente evento che le squadre si sono ripromesse di ripetere prossimamente. Alla premiazione, oltre che la grande partecipazione dei tantissimi accompagnatori, festosi e rumorosi, hanno preso parte anche alcune istituzioni locali, con l’assessore al Bilancio, Giuseppe Candela e l’assessore alle politiche sociali, Teresa Tammone. Per il Centro Sportivo Italiano, il vice presidente Regionale e vice presidente del Comitato di Matera, Eustachio Di Cuia. Tutti hanno apprezzato la manifestazione e, nel porgere i propri saluti, hanno ricordato l’importanza dello sport e del confronto, ma anche la fondamentale presenza accanto ai ragazzi degli educatori, dei dirigenti e soprattutto delle famiglie, che hanno reso il pomeriggio del Palazzetto di Irsina ancora più emozionante, trascinante e appassionante.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.