Ferrandina si tinge di rossoblu, promossa in serie D

La festa come ha dichiarato il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, da sempre vicino ai colori della squadra di calcio per averci giocato in gioventù, sarà domenica 13 aprile allo stadio Santa Maria contro l’Angelo Cristofaro. Ma i tappi di spumanti, come si suo dire, sono già saltati, nonostante la sconfitta esterna per 2 a 0 contro il Paternicum, grazie alla insperata sconfitta per 3 a 0 della inseguitrice San Cataldo che ha subito in casa tre goals dall’Oraziana Venosa. Ed è stato il verdetto della penultima di campionato di Eccellenza. Il Ferrandina, guidato dall’allenatore Giovanni Rubolino, ritorna in D dopo 25 anni . Giocherà l’anno prossimo contro il Matera e il Francavilla. La società e la città ci tengono a disputare la serie D ma senza colpi testa. Tanta umiltà in campo e fuori. C’è tempo. Prima i festeggiamenti…Complimenti !