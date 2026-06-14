Federkombat Basilicata: doppio trionfo tra Kickboxing e MMA.

Doppio appuntamento per gli atleti della Federkombat Basilicata, impegnati su due fronti diversi in questo weekend. “A Campobasso, in occasione dell’evento Iron Fist 3, -si legge in una nota- il primo gruppo di atleti ha gareggiato nella specialità Kickboxing – Kick Light, ottenendo risultati di grande prestigio: Silvio Canterino (-60 kg), 1° classificato, A.S.D. Cam Athena Club Montescaglioso; Rocco Locantore (-63 kg), 1° classificato, A.S.D. Cam Athena Club Montescaglioso; Siria Rosetti (-55 kg), 1ª classificata, A.S.D. Cam Athena Club Montescaglioso; Pier Felice Coniglio (-75 kg), 1° classificato, S.S.D. Dynamic Center Matera / Kickboxing Irsina. Gli atleti sono stati seguiti dai Maestri Gino Clemente, Danilo Andrulli e Damiano Andrisani, protagonisti di una splendida giornata di sport e risultati. Il secondo gruppo, invece, era impegnato a Urbisaglia (MC) in una serie di match di MMA e Kick Jitsu: Jeremy Figliolo, categoria -70,3 kg Classe A, A.S.D. Alpha Academy Bernalda (MT), ha vinto il proprio match chiudendolo alla seconda ripresa per sottomissione. Davide Golisciano (-71 kg), specialità Kick Jitsu, A.S.D. Alpha Academy Bernalda (MT), ha conquistato un ottimo secondo posto dopo aver disputato due splendidi match. A guidare gli atleti in questa trasferta i Maestri Giuseppe Pace e Tommaso Tricarico. Molto soddisfatto il Presidente Regionale Federkombat Basilicata, Maestro Biagio Tralli, presente a Urbisaglia per il gala In The Cage II, che ha espresso grande orgoglio per l’esito dei due eventi: “I nostri atleti continuano a mietere vittorie e a portare in alto il nome della Basilicata in tutte le specialità della Federkombat.” Il prossimo weekend vedrà impegnato Francesco Todisco della S.S.D. Dynamic Center Matera in uno scontro internazionale Italia–Polonia nella specialità Low Kick -75 kg.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.