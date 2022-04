Da pochi giorni la delegazione regionale FCI Basilicata ha varato il nuovo calendario per il 2022 con gare che si svolgeranno tra questo mese di aprile e quello di ottobre.

“C’è spazio per tutte le categorie giovanili ed amatoriali -si legge nella nota di presentazione- in tutte le discipline delle due ruote ma un occhio di riguardo va ai più giovani.

Tra gli appuntamenti di rilievo a carattere nazionale spicca la prova di Coppa Italia Giovanile di mountain bike cross country per esordienti e allievi il 3 luglio a Viggiano come segno di riconoscimento all’esperienza organizzativa del Team Bykers Viggiano nel settore fuoristrada e nel ciclocross (per quest’ultima disciplina confermata la gara a carattere nazionale FCI in data 6 novembre).

È stato ricollocato a metà settembre il Giro Internazionale della Basilicata a tappe su strada nei giorni 15-18 dello stesso mese.

Domenica 10 aprile lo “start” da Oppido Lucano con l’evento in pista denominato Trofeo Ortocultura-Liberi e Forti a cura dell’Asd Gasparre-Cicli Liberi e Forti (società di nuova costituzione con sede a Matera).

All’interno del velodromo (ritrovo alle 8:30), spazio alle gare per gli amatori (inizio alle 9:30), sia maschili che femminili, con bici da strada nelle specialità chilometro da fermo e inseguimento, con classifica combinata omnium solo per la premiazione.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE GARE 2022 FCI BASILICATA:

Oppido Lucano 10 aprile – pista amatori (Asd Gasparre)

Bernalda 15 maggio – abilità/gimkana giovanissimi (Asd Re Cycling Bernalda)

Oppido Lucano 21 maggio – gimkana giovanissimi (SCD Lioi)

Palazzo San Gervasio – 29 maggio gimkana giovanissimi (Lucania Bike)

Oppido Lucano 18 giugno – pista categorie giovanili (SCD Lioi)

Matera 19 Giugno – strada giovanissimi (Ciclo Team Matera Sassi)

Maschito 30 luglio – gimkana giovanissimi (Team Alto Bradano)

Viggiano 3 luglio – mtb cross country Coppa Italia Giovanile (Team Bikers Viggiano)

Banzi 9 luglio gimkana giovanissimi (Asd Lucania Bike)

Moliterno 10 luglio – mtb giovanissimi (Team Bykers Viggiano)

Oppido Lucano 14 luglio – pista categorie giovanili (SCD Lioi)

Terranova di Pollino 16 luglio – minicross giovanissimi (Asd Pollino Bike)

Terranova di Pollino 17 Luglio – mtb marathon, granfondo (agonisti-amatori) e pedalata fuoristrada (Asd Pollino Bike)

Paterno 24 luglio – mtb cross country (Loco Bikers)

Castelluccio Inferiore 7 agosto – mtb giovanissimi (Asd Castelluccese)

Baragiano 7 agosto – juniores strada (Asd Baragiano Pedala)

Viggiano 28 agosto – mtb giovanissimi (Team Bikers Viggiano)

Maschito 28 agosto – juniores strada (Team Alto Bradano)

Palazzo San Gervasio 4 settembre – mtb giovanissimi (Lucania Bike)

Lauria 4 settembre – cicloturismo strada (Asd Club Lauria)

Matera 11 Settembre – Mtb giovanissimi (Ciclo Team Matera Sassi)

Giro Internazionale della Basilicata 15/18 settembre – juniores strada (Nucleo Gioventù Potenza)

Bernalda 25 Settembre – mtb giovanissimi (Asd Re Cycling Bernalda)

Nemoli 25 Settembre – cicloamatori strada (Asd Sirino Bike)

Palazzo San Gervasio 30 ottobre – ciclocross (Asd Lucania Bike)

Viggiano 6 novembre – ciclocross gara nazionale FCI (Team Bykers Viggiano)”.