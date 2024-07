Fc Matera torna Cipolletta e arriva Incerti

Conferma per il forte difensore Ciro Cipolletta, che aveva ben figurato nello scorso campionato, e arrivo del centrocampista Davide Incerti per la squadra biancazzurra allenata da Salvatore Ciullo. Un organico di una ventina di giocatori, con la ”linfa” degli under per allestire quella squadra, come è negli auspici della società e dei tifosi, che possa ben figurare nel prossimo campionato di serie D.

COMUNICATO STAMPA

Fc Matera Calcio comunica di aver raggiunto un’intesa per il rinnovo di contratto con il calciatore Ciro Cipolletta.

Nato il 31 ottobre 1996, Ciro Cipolletta è un roccioso difensore di grande esperienza in Serie D. In carriera, ha vestito la maglia di Ac Ercolano, San Severo, Gravina, MadrePietra, Recanatese, Gelbison, Fidelis Andria, Foggia, Arezzo, Savoia, Sambenedettese, Ligorna, Grosseto, Casarano. Lo scorso anno, è approdato in biancoazzurro totalizzando 29 partite, condite da 4 goal e 2 assist.

Sicuramente un rinforzo significativo per forza, determinazione e leadership, ma non solo: Ciro ha mostrato grande correttezza, professionalità e attaccamento nei riguardi del club, pertanto, è un colpo fortemente voluto dal presidente Tosoni e dal direttore sportivo Ferroni, il quale ha lavorato intensamente per trattenerlo a Matera.

Ciro, bentornato nella Città dei Sassi!



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Incerti.

Nato il 22 giugno 2002, Davide Incerti è un centrocampista di carattere con doppio passaporto italo-cubano. Nonostante la giovane età, ha già vissuto importanti stagioni in serie C e serie D. Prodotto del vivaio del Genoa, Incerti ha indossato la maglia della Ternana Primavera e poi in Prima Squadra con l’Us Atletico Uri e l’Olbia Calcio. Il mediano vanta anche delle presenze con la Nazionale Cubana in occasione delle qualificazioni al Campionato Mondiale di calcio 2022.

Davide, benvenuto nella Città dei Sassi!