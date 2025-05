FC Matera, Lotito interviene : “Pronto a fare la mia parte se ci sarà volontà comune’’.

E il presidente della Lazio, Claudio Lotito, parlò- con una dichiarazione rilasciata all’Ansa- precisando che è pronto a contribuire per rilanciare il Fc Matera, ma a patto che ci sia da ambo le parti volontà di passare dalle parole ai fatti. E per farlo, andiamo sintesi, occorre sedersi a un tavolo guardarsi in faccia, guardare le carte e vedere cosa si può fare a breve,a media e a lunga scadenza. Più chiaro di così Lotito non poteva essere dopo la disponibilità avanzata a Matera nel corso degli stati generali del Sud di Forza Italia, partito del quale è parlamentare,

“Il mio intervento” sul Matera Calcio- riporta la nota di Agenzia- “nasce da un sincero desiderio di offrire il mio contributo, umano e professionale, a una piazza storica e appassionata come Matera. Non si tratta di un’ingerenza, ma di una disponibilità concreta a mettere a disposizione della città i rapporti costruiti in oltre vent’anni di attività nel mondo del calcio, dalla Serie D alla Serie A, con l’unico obiettivo di aiutare il territorio a dotarsi di una società solida, credibile e all’altezza delle proprie ambizioni’’. E il patron della società biancoceleste ci ha tenuto a precisare che “Se ci sarà la volontà comune sono pronto a fare la mia parte in spirito di servizio e senza secondi fini”. Ha, inoltre, aggiunto, di “di non aver mai avuto, né direttamente né indirettamente, alcun contatto con il signor Tosoni, attuale presidente del Matera Calcio. Qualsiasi affermazione contraria è destituita di fondamento”. L’auspicio è che ci si sieda intorno a un tavolo dai colori biancocelesti e biancoazzurri per girare il pallone dalle retrovie fino all’area di rigore…