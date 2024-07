Fc Matera ingrana la quarta: altri due acquisti e il Segretario generale

Società biancazzurra di parola e comincia a prendere corpo con l’arrivo di nuovi acquisti, già una decina con Michele Spinelli e Davide Pirola, pronti a mettersi a disposizione dell’allenatore Salvatore Ciullo per il raduno del 29 luglio in sede. Ma si pensa anche alla organizzazione e questo è importante per condividere scelte, programmare, assumersi responsabilità. Christian Noschese è il nuovo segretario generale .Buon lavoro

COMUNICATO STAMPA

L’Fc Matera comunica di aver affidato il ruolo di segretario generale a Christian Noschese.

Nato il 25 gennaio 1988 a Caracas (Venezuela), Noschese è direttore sportivo e segretario pro con esperienze in diversi club tra cui Salernitana, Battipagliese, Agropoli, Frattese, Ebolitana, Salernum Baronissi e Picerno.

«Sono contento ed entusiasta di poter lavorare qui a Matera che, oramai, frequento da più di un anno. Metterò a disposizione la mia passione, competenza ed esperienza al fine di apportare il giusto contributo per il funzionamento della stagione. È ben noto, infatti, che l’aspetto gestionale-amministrativo sia fondamentale quanto quello sportivo», questo il commento del segretario Noschese. Benvenuto Christian!



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Spinelli.

Nato il 29 gennaio 1998, Michele Spinelli è un difensore di grande esperienza in Serie D. Prodotto del vivaio Ac Milan, ha indossato le maglie di Andria, San Severo, Campobasso, Picerno, Lanusei, Arconatese, Brindisi, Chieti e Mestre.

MIchele, benvenuto nella Città dei Sassi!



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Pirola.

Nato il 29 maggio 2001, Davide Pirola è un roccioso difensore centrale. Ha iniziato la sua carriera con la Giana Erminio, per poi trasferirsi alla Lucchese e Casatese.

Davide, benvenuto nella Città dei Sassi!