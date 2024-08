Fc Matera in ritiro. Ragazzi ora tocca a voi. Tecnico e società suonano la carica

Partenza di buon mattino da Matera in bus per il ritiro in terra d’Abruzzo con un organico di 25 calciatori, tra speranze e un programma di lavoro, che dovrà portare l’Fc Matera a essere pronto per il prossimo campionato di serie D, girone H, che si annuncia competitivo. La squadra messa a disposizione dalla società biancoazzurra nelle mani del tecnico Salvatore Ciullo è nuova di zecca. Volti nuovi e con un curriculum di tutto rispetto. Sarà il ritiro e poi il campo a confermare le aspettative della vigilia. E c’è attesa per le prime uscite, con le amichevoli che saranno rese note nei prossimi giorni. Le dichiarazioni del tecnico e del direttore sportivo Alessio Ferroni confermano entusiasmo e volontà di far bene. Infine una curiosità la squadra è partita su un bus (dell’azienda Smaldone di Irsina) di color oro. Un bel segnale sulla strada del successo a suon di goal…



COMUNICATO STAMPA

Questa mattina, alle ore 9, è iniziata la stagione sportiva 2024/25 del Fc Matera. Infatti, la squadra biancoazzura è partita per raggiungere la località di Oricola Carsoli (L’Aquila), sede in cui si terrà il ritiro estivo. Da oggi 1º fino al 14 agosto, la rosa materana svolgerà un intenso programma di lavoro, sotto la guida di mister Salvatore Ciullo, usufruendo di due campi da gioco, di cui uno in erba e l’altro in erba sintetica. Nelle prossime ore saranno resi noti i test amichevole della squadra.

Le dichiarazioni di mister Salvatore Ciullo: «Sono molto emozionato per questa nuova annata. Ripartire da Matera ha un significato importante, dato che mi sento materano a tutti gli effetti, ma, allo stesso tempo, avverto fortemente la responsabilità per questo incarico. Dunque, mi auguro che sia l’inizio di un’avventura speciale. Abbiamo un gruppo caratterizzato da un giusto mix di esperienza e freschezza, ora avrò l’opportunità di valutare alcuni giovani e capire se siano pronti per la serie D. Sappiamo bene di essere partiti in ritardo e con una squadra completamente nuova, quindi, dobbiamo dare da subito il massimo per poter fare una bella stagione e dare risposte ai nostri tifosi. Dobbiamo avere spirito di sacrificio e grande attaccamento alla maglia».

Le dichiarazioni del direttore sportivo Alessio Ferroni: «C’è grande emozione per questo inizio di stagione. Sappiamo benissimo che Matera è una piazza importante e merita traguardi significativi. Pertanto, dobbiamo dare immediatamente il 100% per regalare gioie e soddisfazioni ai nostri tifosi. In queste settimane, abbiamo allestito un ottimo organico inserendo giovani di prospettiva e giocatori di categoria. Sicuramente, insieme al mister, saremo ancora vigili sul mercato per puntellare la rosa, ma ritengo ci siano tutti i presupposti per fare bene. Promettiamo il massimo impegno e la massima serietà per onorare i nostri colori».