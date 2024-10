Fc Matera in casa si distrae.2^ sconfitta con il Martina.

Fuori casa riusciamo a vincere, a manovrare e ad andare in contropiede. In casa i biancazzurri segnano il passo e rimediano la seconda sconfitta con il Martina Franca, dopo quella con il Casarano e con l’identico punteggio di 2 a 1. Fatali gli ultimi minuti e stavolta nel recupero. Goal di Lianos per gli ospiti che infila l’angolino della nostra porta. Una distrazione fatale che fa il paio con quello di Resouf al 12° del secondo tempo. Il pari del Matera al 28° con Cipolletta, che ha sfiorato il goal in un altro paio di occasioni, come gli ospiti del resto. Questi ultimi(anche loro biancoazzurri), ma scese in campo con una divisa nera sono apparsi più manovrieri e decisi.



Nel Matera qualche errore di troppo nel dare subito la palla e abbiamo perso attimo e,chissà, occasioni. C’è da lavorare soprattutto sulla concentrazione, nell’impostare il gioco e nell’essere più decisi nell’area di rigore. Peccato. Due sconfitte casalinghe, pareggi a parte, che si potevano senz’altro evitare. Non ci resta che apprezzare il tifo davvero continuo dei tifosi della curva Sud che hanno incitato con cori e rullo di tamburi la squadra. Domenica in trasferta a Palma Campania contro la Palmese, terza in classifica con 19 punti dietro alla capolista Nocerina, il Virtus Francavilla e il Casarano. Attendiamo il riscatto su un campo difficile…