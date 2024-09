Fc Matera disponibile…Ma terreno gioco superstressato

La società biancazzurra, lungi dal voler alimentare polemiche sulla vicenda delle condizioni del terreno di gioco dello stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno”, insiste ed è disponibile contribuendo per assicuare piena manutenzione e il ripristino del manto erboso per giocare in condizioni accettabili. Attualmente, sostiene in una nota la società, il terreno è superstressato e ricorda quanto emerso da colloqui e incontri con gli amministratori comunali: un solo turno per l’Invicta e quattro partite, oltre a quelle di Coppa Italia, per il Gravina. L’assessore comunale allo Sport, Antonio Materdomini, https://giornalemio.it/sport/materdomini-il-gravina-giochera-a-matera-fino-a-novembre/, aveva detto che la squadra pugliese aveva necessità di giocare a Matera fino a novembre, aspetto non indicato nella ordinanza sui divieti di parcheggio e sosta intorno allo stadio. Sarà il caso di chiarirsi e di mettere nero su bianco. Meglio ancora se biancoazzurro…



COMUNICATO STAMPA

“Fc Matera è costretta nuovamente ad intervenire sul tema dello stadio “XXI Settembre – Franco Salerno” dopo la nota a firma dell’assessore allo Sport, Antonio Materdomini, per assicurare la massima trasparenza ai tifosi della Città dei Sassi.

Il club biancoazzurro precisa che, durante l’incontro tenutosi in municipio (citato nella nota), l’amministrazione comunale aveva indicato un solo spazio settimanale di allenamento per l’Invicta Matera; aveva annunciato ulteriori interventi di manutenzione sul manto erboso; aveva parlato di “imminente apertura” del campo de La Martella; aveva indicato la disponibilità del campo al Fbc Gravina solo per 4 partite di campionato, oltre alle sfide di Coppa Italia.

Si tratta di punti fermi che, tra l’altro, il sindaco Domenico Bennardi ha garantito al presidente Stefano Tosoni (tramite l’annuncio della pec da inviare nei giorni scorsi alla società pugliese e alla Lega per limitare la disponibilità del campo), anche in occasione delle celebrazioni dei 91 anni del Matera Calcio, nel corso della serata organizzata al cinema “Il Piccolo” dall’Associazione Custodi Biancoazzurri in collaborazione con la Curva Sud e Matera Calcio Story.

Ad oggi, la società prende atto che: il terreno di gioco è super stressato e sollecitato per l’ampio utilizzo delle varie squadre locali e non; gli interventi di manutenzione sul campo non sono stati efficaci ed efficienti, anzi le condizioni sono pessime nonostante il prezioso impegno degli addetti ai lavori; non sono ancora chiare le tempistiche dell’imminente apertura del campo di La Martella; non è stato rispettato l’accordo delle 4 partite circa la disponibilità dello stadio per il Fbc Gravina.



Fatte le dovute precisazioni, la società è fortemente impegnata per fare gli interessi dell’ambiente biancoazzurro. La dirigenza vuole il bene della comunità materana, pertanto, necessita di avere un rapporto cordiale e proficuo con l’amministrazione comunale. Non si intende alimentare un tono polemico, da qui la proposta del club relativa alla disponibilità per intervenire economicamente con l’intento di colmare alcune lacune emerse. Un’azione che, evidentemente, nasce per tutelare l’integrità di tutti i giocatori (materani e non), il lavoro delle professionalità coinvolte, gli aspetti e i valori tecnico-tattici delle squadre, ma soprattutto per salvaguardare i tifosi del Fc Matera che meritano di avere un campo all’altezza di questa splendida città.”