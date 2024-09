Fc Matera con le nuove maglie. E domenica l’Andria

Aria festa in piazza Mulino, davanti al negozio di abbigliamento sportivo, sciarpe, palloni del Fc Matera, reduce da una sonante vittoria a Nardò e con tifosi, squadra, società che attendono il bis domenica prossima in casa contro l’Andria. La nuova maglia bianca con diagonale azzurra e la seconda con una declinazione briosa dell’azzurro sono di buon auspicio. I calciatori le hanno indossate, anche per la gioia dei tifosi che nell’occasione hanno potuto acquistarle . Foto ricordo d’obbligo e vertici della società che hanno messo a segno un altro punto per rafforzare il rapporto con la città, i tifosi. Il presidente Stefano Tosoni, il vice Pino Battilomo, il direttore sportivo Alessio Ferroni stanno lavorando con serietà, insieme al tecnico Salvatore Ciullo, per un campionato che dia soddisfazioni. Siamo sulla buona strada..