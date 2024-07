Fc Matera con il turbo: Arrivi ,conferme e vivaio a una donna

L’avevamo preannunciato e così sta andando con l’organico della squadra biancazzurra segnato da continui arrivi e non è escluso che si continui per il raduno del 29 luglio in sede e per il ritiro dal 1 al 14 agosto in Abruzzo a Oricola Carsoli. E cosi ci sono state riconferme, ritorni e arrivi. Ma ci piace segnalare l’attenzione al vivaio, come aveva annunciato il presidente Tosoni, di una figura tecnica Maria Tedesco, che ha un curriculum davvero interessante. E del resto anche le ragazze si stanno appassionando al calcio. Auguri, buon lavoro, con tanta pazienza ed entusiasmo.

COMUNICATO STAMPA



Fc Matera comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Silvio Napoleoni, e, a titolo definitivo, le prestazioni del calciatore Giorgio Cimino. La società comunica anche di aver confermato gli under Roberto Persia, Cristian Andrisani e Pierpaolo Cirio per la stagione 2024/25



Nato il 17 maggio 2005, Silvio Napoleoni è un centrocampista. Dopo l’esperienza in Eccellenza con l’Atletico Pontinia, Napoleoni arriva a Matera in prestito dal Latina.



Nato il 7 agosto 2006, Giorgio Cimino è un portiere che proviene dall’Accademia Fabrizio Miccoli.



Nato il 13 luglio 2007, Roberto Persia è un centrocampista prodotto del vivaio Fc Matera.

Nato il 25 febbraio 2005, Pierpaolo Cirio è un centrocampista prodotto del vivaio Fc Matera.

Nato il 14 novembre 2006, Cristian Andrisani è un attaccante prodotto del vivaio Fc Matera.

Cinque giovani innesti di qualità e di prospettiva che porteranno grinta, entusiasmo e determinazione all’ambiente biancoazzurro. Benvenuti e bentornati nella Città dei Sassi



FC ASSISTENTE TECNICO GIOVANILI MARIA TEDESCO

COMUNICATO STAMPA

Fc Matera comunica di aver inserito nel proprio staff la dottoressa Maria Tedesco, la quale sarà aggregata al ritiro della Prima Squadra in Abruzzo per poi occuparsi dell’intero Settore Giovanile.

Laureata in Scienze Motorie e sportive, con specialistica in Attività Motoria preventiva ed adattata, ha conseguito un Master in preparazione Atletica nel calcio per i settori giovanili. Dopo aver ottenuto le abilitazioni Uefa C e preparatore Atletico professionista per settori giovanili, ha iniziato la carriera nel 2015 con G.S.D. Falasche con i piccoli amici, poi S.S. Racing Club, A.S.D. Nuova Florida, A.S.D Nettuno Calcio e A.S.D. Unipomezia con il ruolo di Preparatrice Atletica nelle categorie giovanili Juniores, Allievi, Esordienti élite e coordinatrice motoria nella scuola calcio. Per quanto concerne le esperienze in Prima Squadra, Maria Tedesco ha vissuto delle importanti stagioni con Pro Calcio Nettuno e Greenfield United in 1° e 2° Categoria