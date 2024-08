Fc Matera chiuso passaggio acquisizione. Nuovi arrivi in squadra

All’esordio in Coppa Italia a Fasano con la ufficializzazione del passaggio di proprietà del pacchetto di maggioranza, pari al 65 per cento dell’Fc Matera, alla Football life presieduta da Stefano Tosoni e Salvatore Pagliuca . E con nuovi arrivi per la squadra,allenata da Salvatore Ciullo , con i giocatori Nicolas Muscas, Salvatore Carotenuto e Pape Makhtar Gueye. Buon lavoro, in attesa della prima vittoria di campionato.



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera comunica che, in data odierna, presso un noto studio notarile della Città dei Sassi, è stato stipulato l’atto di cessione definitivo delle quote societarie da parte dell’ex presidente, avvocato Antonio Petraglia, alla Football Life S.S.D. A R.L., presieduta da Stefano Tosoni e Salvatore Pagliuca, che da oggi detiene il pacchetto di maggioranza del club, con il 65% circa delle quote societarie.

Pertanto, dopo il contratto preliminare di acquisto siglato questa estate, è stato completato il passaggio di consegne che vede Stefano Tosoni come nuovo presidente e Salvatore Pagliuca come co-presidente del club biancoazzurro.

L’obiettivo della nuova proprietà è quello di attuare un progetto sportivo serio e ambizioso che possa regalare gioie e risultati ai tifosi.

Grande soddisfazione per il presidente Tosoni, il quale dichiara: «Sono molto felice di aver concluso questo passaggio. Sono onorato di essere alla guida di un club così importante, in una città millenaria e con una tifoseria meravigliosa. Sento il dovere di fornire il massimo impegno per portare questo club nel calcio che conta. Per questo, posso assicurare che siamo una società ambiziosa, carismatica e unita che lavorerà nell’interesse esclusivo della comunità materana. Siamo pronti – conclude – a una storia biancoazzurra da vivere insieme. Forza Fc Matera!».



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Muscas. Depositati anche i contratti di Salvatore Carotenuto e Pape Makhtar Gueye.

Nato il 01 agosto 2005, Nicolas Muscas è una punta centrale proveniente in prestito dal Fc Trapani. Nella scorsa stagione, l’attaccante ha vestito la maglia del Sassari Calcio Latte Dolce in Serie D collezionando 28 presenze con 4 reti e un assist. Un giovane di grandi potenzialità, tra i più promettenti della Serie D, che crescerà nel contesto materano offrendo il proprio contributo.

Confermati anche i tesseramenti dei due calciatori Salvatore Carotenuto e Pape Makhtar Gueye, già pre annunciati il 23 agosto scorso durante la serata di presentazione della rosa biancoazzurra in piazza Vittorio Veneto.

Nato l’11 aprile 2003, Salvatore Carotenuto è un portiere cresciuto nel Venezia. Ex Bitonto, Casertana e Casarano, l’estremo difensore ha già maturato oltre 45 presenze nel campionato di Serie D.

Nato il 13 aprile 2005, Pape Makhtar Gueye è un centrocampista senegalese, prodotto del vivaio del Lecce. Lo scorso gennaio, Gueye si è trasferito alla Ternana, dove ha fatto parte dell’Under 19.

Nicolas, Salvatore e Pape, benvenuti nella Città dei Sassi!