Fc Matera buona la prima di Coppa a Fasano e ora il derby

Un rotondo e convincente 4-0 sul campo del Fasano per la gara di Coppa Italia con i goals di Sicurella, Pirola, Burzio e Napolitano che hanno caricato, squadra, società e tifosi al seguito. Mister Ciullo, e fa bene, continua a predicare umiltà invitando a non fare voli pindarici e a lavorare per ”fare squadra” e lottare ogni domenica su ogni pallone. Del resto il campionato di serie D, girone H, è difficile e annovera squadre agguerrite che si sono rinforzate. Bene andare avanti in Coppa Italia. Ma ora occorre concentrarsi sulla prima gara di campionato allo stadio ”Franco Salerno- XXI Settembre 1943” contro il Francavilla in Sinni. Forza ragazzi e Forza Matera!