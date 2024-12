FC Matera batte la capolista in trasferta. Che colpo!

La palla è rotonda e quando ci metti cuore, razionalità e puoi contare sui nuovi arrivi i risultati arrivano anche sul campo della ex capolista Virtus Francavilla ( Brindisi), del girone H della serie D. Risultato insperato alla vigilia. Ma contano i fatti. E i biancazzurri del tecnico Alfio Torrisi e del presidente Stefano Tosoni, seguiti in trasferta da un buon numero di tifosi, non possono che essere soddisfatti della prova e di un risultato maturato nel secondo tempo. Sono andati in vantaggio i padroni di casa al 17’ con Gjonaj , raggiunti al 22’ da Di Piazza, cha ha colpito anche la traversa al 31’, fino al goal del vantaggio messo a segno al 42’ dal nuovo arrivo Coquin. Matera ora sesto in classifica con 24 punti a sei dalla capolista Casarano.Domenica prossima altra trasferta ad Angri ( Salerno). Obbligo insistere…