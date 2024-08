Fc Matera al via campagna abbonamenti

A scelta, on line sulla piattaforma G02 , o presso la Caffetteria Follia in piazza Marconi, tra i luoghi di ritrovo dei tifosi biancoazzurri, per sottoscrivere l’abbonamento al prossimo campionato di calcio di serie D, girone H, che comincerà l’8 settembre allo stadio ‘’ Franco Salerno- XXI Settembre’’ con il derby tutto lucano contro il Francavilla in Sinni ( Potenza). Con in tasca l’abbonamento per 16 gare, che consente l’accesso con diverse facilitazioni per donne, bambini accompagnati, disabili. E c’è attesa per il rientro del Matera, che ha portato in ritiro agli ordini dell’allenatore Salvatore Ciullo, tanti giovani di qualità ma anche calciatori esperti. Li attendiamo di vederli giocare nell’esordio di Coppia Italia contro il Fasano, con l’auspicio che proseguano nel torneo. Dipende da loro, che scenderanno in campo, e dai tifosi che li sosterranno con cori e coreografie. La campagna abbonamenti serve anche a questo.



Fc Matera è lieta di comunicare l’avvio della campagna abbonamenti “Una storia biancoazzurra da vivere insieme” per la stagione 2024/25. Infatti, da oggi martedì 13 agosto è possibile sottoscrivere l’abbonamento online presso la piattaforma Go2 oppure presso la Caffetteria Follia in Via Marconi 55 a Matera.

Di seguito i prezzi:

TRIBUNA LATERALE 175€

TRIBUNA LATERALE – RIDOTTO OVER 65 110€

TRIBUNA LATERALE – RAGAZZI 14/18 110€

TRIBUNA CENTRALE COPERTA 250€

TRIBUNA CENTRALE COPERTA – RIDOTTO OVER 65 150€

TRIBUNA CENTRALE COPERTA – RAGAZZI 14/18 150€

CURVA SUD 100€

CURVA SUD – RIDOTTO OVER 65 80€

CURVA SUD – RAGAZZI 14/18 80€

TRIBUNA VIP 1000€

L’abbonamento dà diritto all’ingresso delle 16 partite casalinghe, eccetto la “giornata biancoazzurra” che verrà individuata nel corso della stagione.

https://go2.it/evento/abbonamento-2024-2025-matera/7780

PRECISAZIONI:

• Le donne hanno il 50% di sconto su tutti i settori; • ⁠Gli Under 14 hanno il 50% di sconto in tutti i settori;

• ⁠Gli Under 6 entrano gratis se accompagnati da un adulto;

• ⁠I Diversamente abili con disabilità maggiore del 90% entrano gratuitamente insieme al loro accompagnatore, il quale accederà gratuitamente;

• ⁠I Diversamente abili con disabilità minore del 90% hanno il 50% di scontro su tutti i settori.

IL CAMPIONATO

Domenica 8 settembre inizierà il campionato di Serie D – Girone H 2024/25 che vedrà Fc Matera esordire in casa, presso lo stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”, ospitando il Francavilla in Sinni.

Infatti, il derby lucano sarà il big match della prima giornata di Campionato del girone di andata, che terminerà con la trasferta campana in casa della Nocerina, fissata per il 22 dicembre 2024. Invece, il girone di ritorno avrà inizio il 05 gennaio 2025 con la trasferta sul campo del Francavilla in Sinni e si concluderà il 04 maggio 2025 con la gara contro la Nocerina presso lo stadio della Città dei Sassi.

Oggi, 9 agosto, i calendari della nuova stagione sono stati resi noti dalla Lega Nazionale Dilettanti. Due i turni infrasettimanali che riguarderanno tutto il campionato: il 23 ottobre (8ª giornata) e l’anticipo pasquale del 17 aprile (32ª giornata). Il campionato si prenderà una pausa subito dopo il turno del 9 marzo per dare spazio agli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Per quanto concerne l’orario di svolgimento, le gare inizieranno alle ore 15 fino al 27 ottobre quando poi si passerà alle ore 14.30. L’orario tornerà alle ore 15 a partire dal 30 marzo, mentre nella post season scatterà in avanti alle ore 16.

Il commento del direttore sportivo del Fc Matera, Alessio Ferroni: «Iniziare la nuova stagione con il derby lucano è sicuramente un aspetto particolare e stimolante per tutti noi. Dobbiamo necessariamente partire con il piede giusto dando immediatamente una risposta positiva all’ambiente biancoazzurro. Sicuramente è un calendario impegnativo che ci vedrà sfidare delle ottime squadre. Noi comunque siamo molto ottimisti e fiduciosi perché il mister e i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro in questa fase di precampionato. L’obiettivo è quello di sudare la maglia e rendere fieri i nostri tifosi. Sono certo che ci ritaglieremo uno spazio importante in questa stagione mostrando carattere e non avendo paura di niente e di nessuno».