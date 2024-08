Fc Matera a casa . Si riprende il 18 agosto. Poi due stages per le giovanili

Due settimane di allenamenti, verifiche e utili indicazioni dal ritiro in Abruzzo per i biancazzurri dell’allenatore Salvatore Ciullo, in vista degli esordi in coppa Italia con il Fasano e in campionato contro il Francavilla in Sinni. Squadra pressocchè definita ma dovrebbero arrivare ”innesti” mirati e questo per la tifoseria e la campagna abbonamenti è un bel segnale. Altro impegno, mantenuto, è quello del vivaio di quel serbatoio giovanile che costituirà un punto di forza per l’fc Matera del futuro, come più volte ha ribadito la società. Sono in programma stages per gli under 19 a Bernalda e a Pomarico

Bilancio positivo per il ritiro estivo del Fc Matera. La fase di precampionato, tenutasi in Abruzzo, è terminata nella mattinata di oggi, mercoledì 14 agosto. Infatti, nelle prime ore del pomeriggio, la squadra ha fatto ritorno nella Città dei Sassi dopo i quattordici giorni a Oricola Carsoli (L’Aquila).

La rosa biancoazzurra ha vissuto due settimane importanti per apprendere i principi di gioco e di tattica di mister Salvatore Ciullo, acquisire un’ottimale condizione fisica e fare gruppo in vista dell’inizio della stagione sportiva 2024/25. In tal senso, grande soddisfazione è stata espressa dal mister: «Il bilancio è positivo. Sono davvero molto contento del lavoro svolto – ha commentato Ciullo – Ho trovato enorme disponibilità da parte dei ragazzi e questo è un aspetto che mi rende felice. Inoltre non abbiamo subito stop e infortuni, pertanto , abbiamo portato a termine il nostro programma nel migliore dei modi. Ora ci rilassiamo qualche giorno prima di riprendere gli allenamenti da domenica 18. Vogliamo farci trovare pronti per il primo impegno di Coppa Italia e faremo di tutto per regalare un risultato positivo ai nostri tifosi. Dal mercato mi aspetto qualche altro innesto mirato per puntellare alcuni reparti, quindi, vedremo di cogliere qualche preziosa opportunità», ha poi concluso il tecnico.

Dello stesso avviso il direttore sportivo, Alessio Ferroni: «In Abruzzo abbiamo gettato le basi per disputare una stagione importante. I ragazzi hanno ascoltato e seguito perfettamente il nostro tecnico, mostrando grande voglia di fare bene. Si tratta di elementi che non sono scontati al giorno d’oggi. Dunque siamo soddisfatti delle scelte adottate sino ad ora, ma restiamo vigili sul mercato per finalizzare ulteriori innesti che possano rinforzare l’organico. Stiamo lavorando intensamente per cercare giocatori, giovani ed esperti, che possano completarci e offrire un valore aggiunto».



Fc Matera è lieta di comunicare le date degli Stage dell’Under 19 per la stagione agonistica 2024/25. Di seguito l’elenco delle date e dei luoghi in cui si svolgeranno gli stage:

– Domenica 18 Agosto, alle ore 18.00, presso lo Stadio Comunale di Pomarico (Mt);

– Lunedì 19 Agosto, alle ore 18.30, presso lo Stadio Comunale di Bernalda (Mt).

Gli stage sono riservati alle categoria 2006-2007 e saranno condotti da mister Pasquale Martinelli.

Fc Matera precisa che saranno ammessi allo stage solo i giovani in possesso di certificazione medica agonistica in corso di validità, oltre al nulla osta della società di appartenenza.

Con l’occasione, la società biancoazzurra ringrazia Fc Pomarico e Asd P. Campagna Bernalda per la gentile collaborazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 3333792672 via whatsapp.