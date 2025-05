Fc Matera a bordo campo… Attendiamo che parli Lotito

Si pensava che dopo la disponibilità del presidente della Lazio Claudio Lotito a dare una mano per contribuire a risolvere i problemi del Fc Matera,che milita in serie D, venisse fuori la notizia di incontri ufficiali in quel di Roma con l’ex presidente Antonio Petraglia e con l’attuale Stefano Tosoni al quale la scorsa estate era stata ceduto il pacchetto di maggioranza della società. Ma dopo l’annuncio fatto a Matera dal senatore di Forza Italia e presidente laziale durante gli Stati generali del Sud organizzati dal partito, sono arrivate precisazioni polemiche, accuse tra ex presidente e quello in carica sulla situazione gestionale del Matera. Ne sono pieni i social. Tant’è che il presidente Stefano Tosoni con un videomessaggio pubblicato sulla pagina social del Fc Matera https://m.facebook.com/FCMatera/videos/ ha annunciato di aver presentato denuncia nei confronti del predecessore presso la Procura della Repubblica di Roma. ”Nnamo male” si dice a Roma. Ci vuole serenità e pensare al Matera, al prossimo campionato, cercando di mettere a posto le cose. Attendiamo che il presidente Lotito passi dalle parole ai fatti e dia quella mano che metta a posto le cose.