F.C Matera parte con campagna abbonamenti

Un breve annuncio in chat e finalmente l’F.C Matera, che parteciperà al prossimo campionato di calcio di serie D, ha aperto la campagna abbonamenti. Il costo va dagli 80 ai 30euro (under 14) della curva Sud, con i biglietti da 2 (under 14) a 7 euro;, ai 130 e 30 euro della gradinata che prevede biglietti dai 10 ai 2 euro. In tribuna laterale da 180 euro ai 30 euro degli under 14 con costo del biglietto dai 14 ai 2 euro. Per la Tribuna centrale abbonamento compreso tra 250 e 50 euro (under 14) e biglietto da 20 a 4 euro. Riduzioni per over 65, under 18 e under 14 accompagnati. Facilitazioni sono previste pe disabili e accompagnatori. Festoso lo slogan della campagna abbonamenti ” Torna a sorridere, Matera!”

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Di seguito le modalità di acquisto e i punti vendita abilitati :

– Botteghino dello Stadio XXI Settembre Franco Salerno; a partire da Lunedì 29 Agosto 2022, la mattina dalle ore 10 alle ore 12:30 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18:30;

– Agenzia Viaggi Martulli, in Via Volta, Bar Follia, Via Marconi e bar Fuori orario, Via Mattei ( questi tre esercizi saranno abilitati tra qualche giorno: in seguito saranno forniti maggiori dettagli).