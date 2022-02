Abbiamo tutti negli occhi e nel cuore quella scena di disperazione che colpi il calciatore danese Christian Eriksen (ex Inter) degli europei, colpito arresto cardiaco tra le nazionali di Danimarca e Finlandia. Si pensava al peggio, come accaduto purtroppo in altre situazioni, ma per fortuna dopo otto mesi il miracolo della costanza, della voglia di vivere e di tornare a giocare. Un esordio casalingo del suo Brentford con il Newcastle, amaro per la sconfitta sul campo. Ma una vittoria per sé, la sua famiglia per tanti sportivi o meglio tifosi che passano tante ore davanti alla tv in chiaro, in abbonamento reale o ‘’aggirante’’ senza preoccuparsi della propria salute. Per il professor Lelio Camassa, emulo del grande e longevo portiere Gianluigi Buffon e di papà Luciano che la porta del campo di calcio l’ha difesa tante volte, la seconda vita di Christian è da incorniciare. La vittoria del cuore, che auspichiamo possa venire anche le tante anime del popolo ucraino.



27/02/2022 Dietro la lavagna. Il secondo tempo di Christian

Per fortuna, questi giorni tremendi hanno saputo anche regalarci un baluginio di piacevolezza. Mi riferisco al ritorno in campo del calciatore Christian Eriksen, il trentenne nazionale danese che, agli scorsi europei, ha esperito la morte per arresto cardiaco durante l’ormai famigerata partita contro la Finlandia. La massima serie inglese, meno intransigente rispetto alla pari livello italiana sulla legislazione relativa all’integrità fisica per lo sport professionistico, gli ha regalato una vera e propria seconda vita, calcistica e non solo, con la maglia del Brentford. E ieri, pur con il cuore all’Ucraina, tutti gli appassionati lo hanno almeno un po’ alleviato dal dolore, deliziandosi con la grazia e la vellutatezza del tocco di palla del redivivo trequartista. Mi si accusi di forzare la lettura di questo episodio, ma, da sportivo praticante, è per me inevitabile scorgervi un segnale ancipite dell’essenza umana, che ben s’attaglia a un momento tanto scuro come l’attuale. Da un lato, col suo esempio, Eriksen ha squadernato l’essenza della forza d’animo, ertasi con la propria sola volontà persino contro l’ostacolo più inesorabile, la morte. Dall’altro, il ritorno del giocatore danese, salutato affettuosamente dalla totalità del pubblico allo stadio e, vien da credere, anche urbi et orbi dai divanofili tutti, assurge inevitabilmente a simbolo della singolare reciprocità che vige fra gli spiriti umani: divisi dai colori e dalla nazionalità, ecumenicamente identici nel bisogno di dare e ricevere ciò che è vitale, come l’affetto e il sostegno di cui ha beneficato il giocatore e che lui ha restituito sotto forma di speranza e gioia. Con buona pace degli aspiranti zar.