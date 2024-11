Era ora. Prima vittoria del Fc Matera in casa.

Il 13…la tredicesima giornata di campionato ha portato bene. E’ stata la vittoria della volontà,della determinazione, il primo successo casalingo nel campionato di serie D, girone H, del Fc Matera contro il Costa d’Amalfi per 4 a 2! E le emozioni non sono mancate, con il primo tempo concluso sul 2 a 1 con reti di Di Piazza su rigore e Sicurella su azione e per gli ospiti di Maione. Scoppiettante la ripresa con la doppietta di Burzio e di Cappiello per i campani. Festa sugli spalti, con la curva sud in visibilio e in tribuna con i vertici della società soddisfatti, a cominciare dal presidente Stefano Tosoni, per quanto fatto vedere in campo dai ragazzi di Alfio Torrisi, che in settimana ha potuto contare su altri due acquisti. Matera in classifica con 21 punti a ridosso della zona play off e a sette punti dalla capolista Virtus Francavilla , che affronterà nella prossima gara in trasferta. La prima delle due consecutive, che prevedono a seguire lo scontro con l’Angri. A Matera il 15 dicembre e il 22 la trasferta con la forte Nocerina. Ma i biancazzurri visti in campo al ” Franco Salerno- XXI Settembre” sono capaci di ogni impresa. Forza Materaaaa!