Equitazione : anche il materano Emanuele Gaudiano nell’Olimpo della Super Cup

Una passione coltivata fin da piccolo, nella sua Matera, fino al salto di qualità competitivo quando, nel 2005, si trasferì in Germania con il papà e lo zio. E da allora non si è più fermato conseguendo numerosi successi nei ” Prix” di salto a ostacoli in Italia e all’Estero, fino al ritorno dopo 18 anni nel Bel Paese dove ha indossato la divisa da ”carabiniere ”. Gli amici,che ne seguono le competizioni sul web e in tv, come Franco… hanno fatto festa, naturalmente – e a ragione- dopo il successo della sua squadra la ” Rome Gladiators” (un nome da Caput Mundi) che a Praga ( Repubblica Ceca) ha conquistato la Super Cup della Global Champions League.. Franco ci ha segnalato il servizio della rivista specializzata ”Cavallo Magazine” e allegato una foto. Un successo intercontinentale, che si aggiunge alla Coppa Davis vinta dai tennisti azzurri. A Emanuele vanno i complimenti dei materani, con l’auspicio di incontrarlo nella Città dei Sassi. Non è facile. Occorre vincere gli ”ostacoli” dei tanti impegni che il nostro ”cavaliere” ha in Italia e all’estero. Siamo certi che, prima o poi, salterà uno di quelli…per tornare a Matera. Magari nel 2026, tra gli eventi sportivi per la capitale mediterranea della cultura e del dialogo, con Tetouan (Marocco)

https://www.cavallomagazine.it/sport-equestri/salto-ostacoli/rome-gladiators-ha-vinto-la-super-cup

L’ARTICOLO PUBBLICATO DA ” CAVALLO MAGAZINE”

Rome Gladiators ha vinto la Super Cup!

La squadra guidata da Matteo Giunti e composta da Emanuele Gaudiano, Yuri Mansur e Peder Fredricson ha conquistato oggi a Praga un successo sensazionale!

23 Novembre 2025

di Umberto Martuscelli

Lo schieramento delle squadre partecipanti alla Super Cup a Praga (ph. Ljuba Buzzola/LGCT-GCL)

Mai prima di oggi pomeriggio un cavaliere italiano aveva fatto parte della squadra vincitrice della Super Cup della Global Champions League… Emanuele Gaudiano dunque ha scritto alle 18.32 di domenica 23 novembre 2025 un pezzetto di storia del salto ostacoli mondiale!

Oggi a Praga la squadra Rome Gladiators – guidata dal team manager Matteo Giunti, un altro ‘pezzo’ di Italia – ha vinto la Super Cup con un risultato perentorio: 12 penalità totali contro le 28 di Valkenswaard United, di New York Empire e di Basel Cosmopolitan, le 32 di Prague Lions, le 40 di Riesenbeck International (le sei squadre finaliste).

I vincitori (primo posto per loro anche nel quarto di finale di giovedì) hanno allineato i seguenti risultati: Emanuele Gaudiano su Esteban de Hus 4/4, Yuri Mansur su Alfons 0/4, Peder Fredricson su Alcapone des Carmille 0/0, per un totale di 4 penalità nella prima manche e di 8 nella seconda. Una vittoria che ha fruttato alla squadra ben 2 milioni e mezzo di euro… !



