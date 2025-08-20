Enzino in viola…Vai e realizza il tuo sogno!

…Che è quello di aver successo sui campi di calcio, giocando con passione e lealtà, come ha imparato a fare a Matera nelle giovanili della Franco Selvaggi. Il bomber materano Vincenzo Manicone ora è nella Fiorentina e per lui è cominciata una nuova avventura, consapevole di aver davanti una grande opportunità. Dovrà fare sacrifici, andare a scuola e con profitto, e allenarsi con altri coetanei. Dipende ora solo da lui a continuare a far bene. Poi un giorno… E papà Francesco Saverio che l’ha accompagnato a Firenze gli ha dedicato tante belle parole di incoraggiamento. il sogno continua, anche per altri giovani materani che dalla ” Franco Selvaggi” vorranno seguire le orme di Enzino. Un bella storia che apre una luce in un momento difficile, di ricostruzione del calcio materano.



Sono Francesco Saverio Manicone, il papà di Vincenzo, il giovane attaccante materano formatosi nella scuola calcio di Franco Selvaggi, approdato da oggi nelle giovanili della Fiorentina. Per noi , soprattutto per Vincenzo, è un grande giorno, una grande occasione che auguriamo possa capitare ad altri ragazzi che credono e si divertono giocando al calcio e per quella Matera sportiva che attende di tornare ai livelli del passato. Un passo alla volta, con sacrificio, umiltà e tanto cuore come ho scritto nei pensieri che seguono.

Vai ENZINO realizza il tuo SOGNO!

Da oggi indosserai un’altra maglia, non più la 17 della SCUOLA CALCIO FRANCO SELVAGGI, l’hai indossata con passione e spirito di sacrificio per 8 bellissimi anni sin da quando avevi solo 4 anni e mezzo ed hai deciso di seguire le orme di tuo fratello Peppe per puro divertimento. Un percorso che ti ha fatto crescere tanto. Sono stati anni ricchi di crescita, apprendimento e, soprattutto, divertimento. Ci hai sempre creduto e grazie ai tuoi allenatori che con la loro passione, pazienza e professionalità ti hanno insegnato i fondamentali del calcio, ti hanno motivato a dare sempre il massimo e ti hanno trasmesso i valori dello sport, come il rispetto, la lealtà e lo spirito di squadra.

Grazie a tutto il team della SCUOLA CALCIO FRANCO SELVAGGI sei cresciuto in un’ambiente positivo e accogliente, ti sei sempre sentito parte di una grande FAMIGLIA dove hai trovato amici e compagni di squadra con cui hai condiviso gioie e fatiche. È dura per te lasciare i tuoi compagni di squadra, con i quali hai condiviso momenti indimenticabili, vittorie e sconfitte, ma soprattutto risate e amicizia. Sono sicuro che Mister FRANCO continuerà a dirti ad ogni tua partita importante “vai Enzino scatena l’inferno!” E sono sicuro che Mister LUCA non ti mollerà, anche a distanza ti guiderà e ti darà consigli come ha sempre fatto. GRAZIE a Mister Franco e a Mister Luca che ti hanno fatto giocare in tornei prestigiosi e che si sono rivelati il tuo trampolino di lancio, ti hanno fatto vedere da club di serie A e club internazionali e tu hai tenuto testa a tutti. Il PULCINO D’ORO con mister LUCA SELVAGGI e mister VITO MONTEMURRO è stata un’esperienza indimenticabile, un torneo internazionale con squadre professionistiche dei migliori club con i migliori vivai, dove ti sei messo in gioco anche da portiere: il tuo AMICO Luca si era infortunato, la squadra aveva bisogno di te e tu hai risposto “presente”! Un leader, un motivatore e un punto di riferimento per i tuoi compagni di squadra, sei stato IL CAPITANO! Il PSV EINDHOVEN non è riuscito a farti neanche un gol negli shot out e a fine torneo con 26 goal sei stato CAPOCANNONIERE!

Puoi giocare in tutti i ruoli perché giochi con il cuore!



La SCUOLA CALCIO FRANCO SELVAGGI ti ha formato non solo come calciatore, ma anche come persona, insegnandoti valori importanti come la disciplina, il rispetto e la determinazione.

Auguro alla grande famiglia SCUOLA CALCIO FRANCO SELVAGGI il meglio per il futuro e spero che la scuola calcio continui a crescere e a regalare tante soddisfazioni ai suoi giovani atleti.

Finalmente inizia questa Meravigliosa Avventura ….. sarà un percorso bello e lungo ma anche duro e faticoso fatto di alti e bassi e di momenti difficili ma ti farà crescere come persona e come calciatore. Io posso solo augurarti tutto il bene di questo mondo e sono orgoglioso di te…. Vai avanti e non permettere mai a nessuno di dirti che non puoi farcela. Quelli sono solo persone che servono da stimolo. Chi ti vuole bene starà sempre al tuo fianco QUALUNQUE sarà il tuo futuro.

Sicuramente ci saranno momenti difficili, momenti in cui ti mancherà la famiglia, ti mancherà tuo fratello PEPPE, voi avete un patto ricordalo! Lui e noi tutti ti accompagneremo in questa Avventura soprattutto in questi momenti difficili. Hai un sogno nel cuore e non puoi mollare, ci sono milioni di ragazzi che vorrebbero essere al tuo posto.

SE CI CREDI SI REALIZZA!

Buona fortuna, che sia un’avventura Meravigliosa!

