Eclat Racing mette in pista anche la monografia

Non solo corse, con la stagione 2026 che con la azzurra Lotus d’epoca si appresta a disputare una stagione sotto i buoni auspici per il team guidato da Samuele Narciso, ma anche una monografia sulla storia della Eclat Racing che non mancherà di conquistare nuovi estimatori. Per ora ai box, in attesa di leggere quanto narrato.



COMUNICATO STAMPA

ÉCLAT RACING APRE LA STAGIONE 2026

Il lucano Samuele Narciso guiderà il team

nel campionato inglese HSCC.

In arrivo anche la monografia del Giubileo della scuderia.

Una nuova stagione, una nuova sfida internazionale e un progetto che continua a crescere, dentro e fuori la pista. Éclat Racing ASD inaugura ufficialmente il proprio programma sportivo 2026, confermando la volontà di consolidare il percorso di sviluppo tecnico della squadra e di proiettarsi sempre più nel panorama internazionale del motorsport storico.

A rappresentare il team sarà il giovane pilota lucano Samuele Narciso, chiamato a difendere i colori di Éclat Racing nel prestigioso campionato britannico HSCC – Historic Sports Car Club, uno dei contesti più autorevoli e competitivi dedicati alle vetture storiche da competizione.

Per la scuderia guidata dal Team Principal Nicola Cippone, il ritorno in Inghilterra assume un significato particolare. È infatti proprio sui circuiti britannici, autentica culla di queste straordinarie vetture, che il team intende misurare il livello raggiunto dopo un lungo lavoro di sviluppo tecnico culminato nella configurazione “Step 5”, evoluzione che rappresenta oggi il punto più avanzato del progetto.

Quello tra Samuele Narciso ed Éclat Racing è un rapporto consolidato. Il pilota ha già vestito i colori della squadra nelle stagioni 2023 e 2024, distinguendosi sui circuiti del Mugello, del Red Bull Ring e di Vallelunga. Dopo un anno di pausa dalle competizioni, è tornato al volante dimostrando immediatamente tutto il proprio valore: nei recenti test privati sul circuito di Magione ha ottenuto riscontri cronometrici particolarmente incoraggianti, confermando il potenziale della vettura nella sua più recente configurazione tecnica.

Un risultato che rappresenta il frutto del lavoro condiviso dell’intera squadra. Lo sviluppo raggiunto è stato possibile grazie al contributo di tutti i piloti che, nel corso degli anni, hanno partecipato al progetto sportivo di Éclat Racing, contribuendo con esperienza, sensibilità e capacità di sviluppo all’evoluzione della vettura.

La stagione 2026 sarà inoltre caratterizzata da un’importante iniziativa editoriale. In occasione del Giubileo di Éclat Racing, la scuderia annuncia infatti la prossima pubblicazione della propria monografia ufficiale, un volume che ripercorrerà la storia del team attraverso le sue vetture, il design, l’evoluzione tecnica e il patrimonio culturale legato alle automobili nate dall’ingegno di Colin Chapman e successivamente sviluppate dall’ingegnere Mike Kimberley, Ex-CEO/MD Group Lotus Plc, oggi protagoniste dell’attività agonistica della squadra.

«Il 2026 rappresenta molto più dell’inizio di una nuova stagione – dichiara il Team Principal Nicola Cippone –. È il punto di arrivo di un percorso costruito con competenza, sacrificio e passione. Con Samuele Narciso inauguriamo un nuovo capitolo fondato sul merito sportivo e sulla solidità tecnica del nostro progetto. Vogliamo che siano la pista, i tempi sul giro e l’affidabilità della vettura a raccontare il valore del lavoro svolto. Tornare in Inghilterra significa confrontarsi con la patria del motorsport e con i circuiti che hanno scritto la storia di queste automobili. Lo facciamo con rispetto, consapevoli del cammino compiuto e della qualità raggiunta grazie all’impegno di tutta la squadra. La pubblicazione della monografia del Giubileo rappresenta inoltre il nostro omaggio a una storia che continua a emozionarci e a guardare al futuro.»

La squadra è già operativa nel Regno Unito, dove sono in programma le ultime sessioni di affinamento tecnico in collaborazione con i partner inglesi. L’attività sarà concentrata sull’ottimizzazione dei nuovi semiassi e della geometria dell’assetto posteriore, in vista delle prime uscite ufficiali sui leggendari circuiti di Brands Hatch e Silverstone.

Alla base del progetto Éclat Racing continuano a esserci i valori che ne hanno accompagnato la crescita: professionalità, spirito di squadra e condivisione delle competenze. Ogni gara è il risultato del lavoro di persone che mettono la propria esperienza al servizio di un obiettivo comune, contribuendo, ciascuna nel proprio ruolo, allo sviluppo di un progetto che unisce ricerca tecnica, cultura automobilistica e passione per le competizioni.

Éclat Racing desidera infine ringraziare i partner che sostengono il programma sportivo della stagione 2026: Sicert, Éclat Engineering, Socif Éclat, Assivalue, Zito Elettronica e Wesmart, il cui supporto continua a rappresentare un elemento fondamentale per la crescita del team.

Ufficio Stampa – Éclat Racing ASD

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