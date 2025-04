EasyBasket premia il lavoro della Pielle Matera

“La Pielle Basket Matera ottiene un nuovo grande traguardo societario a livello nazionale. La società materana è prima nella speciale graduatoria del Bando EasyBasket, l’iniziativa pensata dalla Federazione Italiana Pallacanestro per portare la palla a spicchi nelle scuole di tutto lo Stivale con “giochi ed esperienze sociali, culturali e affettive” che possano avvicinare i giovani e giovanissimi alla pratica sportiva.” Lo annuncia con soddisfazione la società materana con una nota in cui si spiega che “L’iniziativa della FIp, che vede la Pielle in campo già dalla prima ora, giunge alla sua terza edizione e, da questa stagione, propone una graduatoria per meriti. Tra le 160 vincitrici del bando, la migliore con un punteggio di 24 punti è risultata proprio la società del presidente Giovanni Cotrufo. Tra i criteri, la presenza di Istruttori nazionali nei propri ranghi e il tempo dedicato alle scuole negli anni precedenti, entrambi aspetti che hanno premiato l’organizzazione della società materana. Il bando prevede l’impegno delle associazioni per una scuola elementare, facendo conoscere il basket in maniera easy (semplice). Le associazioni dedicano 30 ore nelle strutture scolastiche con i propri Istruttori nazionali organizzando giochi e attività di abilità con e senza palla, che la Fip ha definito GiocoSport, perché accessibili a tutti gli alunni e con qualsiasi abilità. Ma, il vero successo della Pielle è la massimizzazione del risultato attraverso l’impegno di tutti gli Istruttori e i volontari che fanno parte della società. Perché, nonostante il progetto preveda l’impegno, e dunque il rimborso economico per i vincitori, solamente per una struttura scolastica, già nella passata stagione Luciano Cotrufo e i suoi collaboratori hanno portato EasyBasket anche in altri plessi scolastici, dando la possibilità a decine di ragazzi materani di entrare in contatto con il mondo della pallacanestro. Nello scorso anno scolastico, infatti, la Pielle ha vinto il bando per la scuola Fermi, ma ha portato il progetto anche agli Istituti di istruzione primaria Pascoli, alla Lazzazzera, alla Nitti, e alla Minozzi. La stessa metodologia d’intervento sarà portata avanti in questa stagione. Infatti, la Pielle è la migliore società in Italia per il progetto presentato per la Scuola Pascoli, ma ci sono già accordi per portare EasyBasket il prossimo anno scolastico anche alle primarie Fermi e Nitti. Non è finita qui, perché la Pielle Basket è già in contatto ed in attesa delle risposte di altre scuole materane dove portare l’iniziativa gratuitamente, aumentando così il numero di ragazzi raggiunti anche nella prossima stagione. “

