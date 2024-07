E’ ufficiale, la Rinascita Lagonegro è stata inserita nel Girone Blu della serie A3

“La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A, costituita ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dallo Statuto di Lega e dal Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A, ha terminato l’esame dei documenti presentati dai 47 Club aventi diritto a richiedere l’iscrizione ai Campionati di Serie A Credem Banca.

La Rinascita Lagonegro è risultata in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento ed è stata inserita nel Girone Blu della serie A3.” Lo annuncia con soddisfazione il sodalizio lucano con una nota in cui si elenca anche la composizione del Girone Blu: Energy Time Campobasso; BCC Tecbus Castellana Grotte; JV Gioia Del Colle; Rinascita Lagonegro; Aurispa Lecce; Avimecc Modica; Team Volley Napoli; Sieco Service Ortona; SportSpecialist Reggio Calabria; Plus Volleyball Sabaudia; Folgore Massa Sorrento-. Mentre il calendario sarà reso noto il 18 luglio durante la “Presentazione Stagione e Calendari 2024/25”, evento conclusivo del Volley Mercato di Bologna (16-18 luglio).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.