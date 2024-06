E’ qui la festa? Minibasket in piazza sotto canestro

Un evento che fa della sana voglia di divertirsi, con la ospitalità di sempre, per atleti, accompagnatori e famiglie con il sogno nel cassetto di diventare un giorno il campione o la campionessa di parquet nazionali e internazionali come Davide Moretti, Matteo Spagnolo, Alessandro Gentile, Lukasz Kolenda, Vuk Scepanovic, Nene Diene, Federica Giudice, Giorgia Amatori. Ritorna con la formula a 48 squadre, come era prima della pandemia da coronavirus, e con la partecipazione dopo 14 anni di una squadra di Caracas / Venezuela) il trofeo internazionale di pallacanestro ” Minibasket in piazza”’ che si disputerà dal 16 al 22 giungo a Matera e Nova Siri ( Matera) e Santeramo in colle, Corato, Molfetta e Bitritto in provincia di Bari.



A Matera, in Municipio, in una sala Mandela stipata di miniatleti, tecnici, volontari di Matera 2019, la presentazione della manifestazione con gli organizzatori come il presidente della Pielle Basket Giovanni Cotrufo ”sotto canestro da sempre’ che ha ricordato quanti in precedenza (il riferimento a Sergio Galante è ovvio)hanno ideato e portato avanti il Trofeo , dirigenti della federazione pallacanestro, amministratori comunali (il sindaco Domenico Bennardi, gli assessori allo sport Antonio Materdomini e al turismo Tiziana D’Oppido), dei Carabinieri (il maggiore Gianfranco Di Saro), della Polizia ( Valerio Tornese) che ospiteranno a pranzo alcune squadre, come altre forze dell’ordine e corpi . E l’attesa per il torneo e per l’intenso programma è davvero tanta.La manifestazione, organizzata dalla Pielle Basket, prevede la partecipazione di giovani formazioni provenienti da Italia. Venezuela, Canada, Emirati Arabi Uniti, Montenegro, Serbia, Libia, Libano, Bosnia Erzegovina e Nigeria. La finale si terrà il 22 giugno a Matera in piazza Vittorio Veneto. Lo scorso anno il trofeo fu vinto dalla Motion Basketball di Toronto ( Canada) . Alla manifestazione, che si svolgerà all’insegna dell’ospitalità degli atleti anche nelle famiglia, sono legati premi che ricorderanno persone che si sono distinte per impegno nello sport e a sostegno dei giovani. Gli organizzatori hanno previsto, per mercoledì 19 giugno al Pala Lanera, del torneo ”3×3” che favorirà attraverso amicizia e inclusione tra piccoli atleti di diversi Paesi. Un torneo all’insegno della sostenibilità, libero dalla plastica, che ha premiato anche i ragazzi delle scuole per il concorso grafico contro tutte le guerre per la pace. Sono stati premiati Francesco Vaccaro della 5^ A Giovanni Pascoli Aldo Moro, Ilaria Raguso della 4^ B Rocco Lazzazzera, Mariluna Di Marzio della 4^A Padre Semeria, Ettore Festa della 5^ A ” Don Lorenzo Milani”, Roberta Rizzi delal 5^ B ” Bramante ”, Alice Quarto della 5^A ”Padre Giovanni Minozzi”, Greta Manzo della 4^ A della ” Alberto Manzi”, e Lucia Iacovone della 5^ B ” Padre Giovanni Minozzi”. Poi lo ”spensierato” rompete le righe pronunciato dal collega Sergio Palomba, che aveva fatto gli auguri a tutti gli Antonio, Antonella, Tonio, Tonia e Tonino e via declinando nella ricorrenza del Santo di Padova.



Pielle Bianchi Matera, Associazion Deportiva Maristas Champagnat di Caracas ( Venezuela), Murgia Basket Santeramo in colle (Bari), Petrarca Padova, Juve Caserta, Basket Corato, Motion Basketball Toronto ( Canada), Basket Outlanders Selvazzano ( Padova), Sesto Senso di Torino, Minibasket Bitritto ( Bari), Jam Sports Academy Dubai Green ( Emirati Arabi Uniti), Mba Bassano del Grappa ( Padova), Bees Project di Pesaro, Ballers Bianchi di Molfetta ( Bari), KK Moraca ( Montenegro), Smg Basketball ( Latina), Scuola Basket di Carbonia ( Carbonia Iglesias), Murgiabasket Cassano delle Murge ( Bari), KK Banjica Mega di Belgrado ( Servia), Città di Caserta, Dolphins Basket Dolo ( Venezia), Nuova Pallacanestro Grottaglie ( Taranto), Blue star bk club Benghazi ( Libya), Basket Valtarese Borgo Val di Taro ( Parma), Città Futura Roma, Ballers blu di Molfetta ( Bari). KK BK Club Kotor ( Montenegro), Cus Parma, Scuola Minibasket Portorose di Roseto degli Abruzzi ( Teramo), Athena Montescaglioso ( Matera), Hoop Club di Beirut ( Libano), Palio a canestro ( Siena), Basket Casapulla ( Caserta), Olimpia Gioia del colle ( Bari), KK BBY Sarajevo ( Bosnia Erzegovina) Basket Centro Abruzzo di Sulmona ( L’Aquila), Basket Club Anzio ( Roma), Kioko ( Caserta), Impact Kiddies Lagos State (Nigeria), Pick ‘n Roll Pozzuoli ( Napoli), Basket Aragona Santa Maria a Vico ( Caserta), Fortitudo Basket Gravina in Puglia ( Bari), Jam sport Academy White Dubai ( Emirati Arabi Uniti), Virtus Padova, Centro Minibasket di Rignano sull’Arno ( Firenze), Polisportiva Basket Martina Franca (Taranto), Pielle Azzurri ( Matera).



Il programma completo della 32a Edizione del Trofeo Internazionale Minibasket in Piazza 2024, che si svolgerà a Matera dal 16 al 22 Giugno, divisi per gironi (Matera, Novasiri, Bitritto, Corato, Molfetta e Santeramo).

L’attesissima finale si disputerà SABATO 22 GIUGNO in Piazza Vittorio Veneto a MATERA.

PROGRAMMA MATERA

Sabato 15 Giugno

8.00 – 20.00 Arrivo squadre e sistemazione logistica dei partecipanti in famiglia e presso le strutture

Domenica 16 Giugno

8.00 – 20.00 Arrivo squadre e sistemazione logistica dei partecipanti in famiglia e presso le strutture

Lunedì 17 Giugno

8.00 – 13.00 Incontri Sportivi 1a giornata Palasassi e Palestra Lanera

16.00 Visita al Carro Trionfale presso “Rione Piccianello” P.zza del Carro

18.00 Presentazione del torneo alla Città ed alle autorità presso Parco “Giovanni Paolo II”

Martedì 18 Giugno

9.00 – 12.00 Visita agli antici Rioni Sassi di Matera

17.00 – 20.00 Incontri Sportivi 2a giornata Palasassi, Palestra Lanera e Borgo “La Martella”

Mercoledì 19 Giugno

09.00 – 12.00 MBP 3×3 torneo Pala Lanera

16.00 – 20.00 Incontri sportivi 3a giornata Palasassi e Palestra Lanera

Giovedì 20 Giugno

09.00 – 12.00 Visita presso Comandi

16.00 – 20.00 Incontri Sportivi 4a giornata Palasassi e Palestra Lanera

Venerdi 21 Giugno

09.00 – 12.00 Incontri Sportivi 5a giornata Palasassi e Palestra Lanera

16.00 – 20.00 Pomeriggio Libero

Sabato 22 Giugno

Campi: P.zza Vittorio Veneto, Palasassi, Palestra Lanera, Campetti Scuola Loperfido e Boschetto.

8.00 – 12.00 Incontri Sportivi – Seminifinali (6a giornata )

15.00 – 19.30 Incontri Sportivi – Finali (7a giornata )

20.00 Finalissima 1° e 2° posto

21.30 Saluto delle Autorità e Premiazioni

22.30 Partenza delle squadre

Domenica 23 Giugno

8.00 – 20.00 Saluti e Partenza delle squadre

PROGRAMMA NOVASIRI

Domenica 16 Giugno

8.00 – 20.00 Arrivo squadre e sistemazione logistica dei partecipanti nelle strutture

Lunedì 17 Giugno

8.00 – 13.00 Incontri Sportivi

14.00 Partenza per Matera per Sfilata e Cerimonia inaugurale

16.00 Visita al Carro Trionfale presso “Rione Piccianello” P.zza del Carro

18.00 Presentazione del torneo alla Città ed alle autorità presso Parco “Giovanni Paolo II”

Martedì 18 Giugno

8.30 – 13.00 Incontri Sportivi

16.00 – 19.00 Pomeriggio al mare e attività del villaggio

Mercoledì 19 Giugno

8.30 – 13.00 Incontri Sportivi

16.00 – 19.00 Pomeriggio al mare e attività del villaggio

Giovedì 20 Giugno

8.30 – 13.00 Incontri Sportivi

16.00 – 19.00 Pomeriggio al mare e attività del villaggio

Venerdi 21 Giugno

8.30 – 13.00 Incontri Sportivi

16.00 – 19.00 Pomeriggio al mare e attività del villaggio

Sabato 22 Giugno

6.45 Partenza per Matera

8.00 – 12.00 Incontri Sportivi – Seminifinali P.zza Vittorio Veneto, Palasassi, Palalanera, Campetti Scuola Loperfido e Boschetto.

15.00 – 19.30 Incontri Sportivi – Finali

20.00 Finalissima 1° e 2° posto

21.30 Saluto delle Autorità e Premiazioni

22.30 Partenza delle squadre

Domenica 23 Giugno

8.00 – 20.00 Saluti e Partenza delle squadre

PROGRAMMA BITRITTO

Domenica 16 Giugno

8.00 – 20.00 Arrivo squadre e sistemazione logistica dei partecipanti nelle strutture

Lunedì 17 Giugno

9.30 – 12.00 Incontri sportivi presso la Palestra Comunale

13.30 – 14.30 Pranzo al sacco

14.30 – 19.30 Raduno e partenza per Matera: sfilata per le vie cittadine e Cerimonia Inaugurale

Martedì 18 Giugno

9.30 – 11:30 Giornata al mare a Lido San Francesco alla rena – Bari

17.00 – 19.30 Incontri sportivi in P.zza A. Moro

21.00 – 22.30 Serata in allegria

Mercoledì 19 Giugno

9.30 – 12:30 Visita al “Caseificio Grimaldi” e all’ “Oleificio De Carlo” con degustazione di prodotti tipici e Saluto delle Autorità cittadine

17.00 – 19.30 Incontri sportivi in P.zza A. Moro

21.00 – 22.30 Party organizzato dalle famiglie di Bitritto

Giovedì 20 Giugno

9.00 – 11:00 Incontri sportivi a Molfetta al Playground Ballers

11.00 – 12:00 Rilascio delle Tartarughe con l’associazione WWF di Molfetta

13.00 – 16:00 Pranzo a sacco e giochi ludici

17.00 – 19.30 Incontri sportivi a Molfetta al Playground Ballers

Venerdi 21 Giugno

9.30 – 11:30 Visita al gruppo Cinofili CC di Modugno

16.00 – 20.30 Incontri sportivi a Corato a P.zza Cesare Battista

Sabato 22 Giugno

7.00 Partenza per Matera

8.30 – 12.00 Incontri Sportivi – Seminifinali

P.zza Vittorio Veneto, Palasassi, Palestra Lanera, Campetti Scuola Loperfido e Boschetto.

15.00 – 19.30 Incontri Sportivi – Finali

20.00 Finalissima 1° e 2° posto

21.30 Saluto delle Autorità e Premiazioni

22.30 Partenza delle squadre

Domenica 23 Giugno

8.00 – 20.00 Saluti e Partenza delle squadre

PROGRAMMA CORATO

Domenica 16 Giugno

8.00 – 20.00 Arrivo squadre e sistemazione logistica dei partecipanti nelle strutture

Lunedì 17 Giugno

9.00 – 10.30 Chiosco Palazzo di Città – Saluto del Sindaco di Corato, visita della Città e degustazione di un gelato artigianale

11.00 – 13.00 Incontri sportivi in P.zza Cesera Battisti

14.45 – 20.30 Raduno nel piazzale antistante campo sportivo e partenza per Matera: sfilata per le vie cittadine e Cerimonia Inaugurale

Martedì 18 Giugno

9.30 – 12:30 Attività ludico – ricreative presso centri sportivi.

17.00 – 20:30 Incontri sportivi in P.zza A. Moro a Bitritto

21.00 – 22.30 Serata in allegria a Bitritto e rientro a Corato

Mercoledì 19 Giugno

9.30 – 13.00 Raduno nel piazzale antistante campo sportivo e partenza per visita a “Castel del Monte“

16.00 – 19.30 Partenza per Bitritto e incontri sportivi in P.zza A. Moro a Bitritto

Giovedì 20 Giugno

9.00 – 11:00 Incontri sportivi a Molfetta al Playground Ballers

11.00 – 12:00 Rilascio delle Tartarughe con l’associazione WWF di Molfetta

13.00 – 16:00 Pranzo a sacco e giochi ludici

17.00 – 19.30 Incontri sportivi a Molfetta al Playground Ballers

Venerdi 21 Giugno

9.30 – 11:30 Mattinata libera

16.00 – 20.30 Incontri sportivi in P.zza Cesare Battista

Sabato 22 Giugno

7.00 Partenza per Matera

8.30 – 12.00 Incontri Sportivi – Seminifinali

Campi: P.zza Vittorio Veneto, Palasassi, Palalanera, Campetti Scuola Loperfido, Boschetto.

15.00 – 19.30 Incontri Sportivi – Finali

20.00 Finalissima 1° e 2° posto

21.30 Saluto delle Autorità e Premiazioni

22.30 Partenza delle squadre

Domenica 23 Giugno

8.00 – 20.00 Saluti e Partenza delle squadre

PROGRAMMA MOLFETTA

Domenica 16 Giugno

8.00 – 20.00 Arrivo squadre e sistemazione logistica dei partecipanti nelle strutture

Lunedì 17 Giugno

9.30 – 12:00 Incontri sportivi al Playground Ballers

14.00- 19.30 Raduno e partenza per Matera: Visita al “Carro Trionfale della S.S. Madonna Della Bruna” sfilata per le vie cittadine e Cerimonia Inaugurale

Martedì 18 Giugno

9.00 – 12:00 Visita turistica a Molfetta Vecchia e saluto delle Autorità cittadine presso il Comune di Molfetta

16.00 – 19:30 Incontri sportivi al Playground Ballers

Mercoledì 19 Giugno

9.30 – 12.30 Mattinata al mare presso Lido Balneare con Piscina.

16.30 – 19.30 Incontri sportivi al Playground Ballers

Giovedì 20 Giugno

9.00 – 11:00 Incontri sportivi al Playground Ballers

11.00 – 12:00 Rilascio delle Tartarughe con l’associazione WWF di Molfetta

13.00 – 16:00 Pranzo a sacco e giochi ludici

17.00 – 19.30 Incontri sportivi al Playground Ballers

Venerdi 21 Giugno

9.30 – 11:30 Mattinata libera

16.00 – 20.30 Incontri sportivi in P.zza Cesare Battista

Sabato 22 Giugno

7.00 Partenza per Matera

8.30 – 12.00 Incontri Sportivi – Seminifinali

Campi: P.zza Vittorio Veneto, Palasassi, Palalanera, Campetti Scuola Loperfido, Boschetto.

15.00 – 19.30 Incontri Sportivi – Finali

20.00 Finalissima 1° e 2° posto

21.30 Saluto delle Autorità e Premiazioni

22.30 Partenza delle squadre

Domenica 23 Giugno

8.00 – 20.00 Saluti e Partenza delle squadre

PROGRAMMA SANTERAMO

Domenica 16 Giugno

8.00 – 20.00 Arrivo squadre e sistemazione logistica dei partecipanti nelle strutture

Lunedì 17 Giugno

9.30 – 12:00 Incontri sportivi presso “Oratorio Salesiano“

15.00- 19.30 Raduno e partenza per Matera: Visita al “Carro Trionfale della S.S. Madonna Della Bruna” sfilata per le vie cittadine e Cerimonia Inaugurale

Martedì 18 Giugno

9.00 – 12:00 Mattinata in piscina

16.00 – 20:00 Incontri sportivi presso “Oratorio Salesiano“

Mercoledì 19 Giugno

9.00 – 12.00 Mattinata in piscina

16.00 – 20.00 Incontri sportivi presso “Oratorio Salesiano“

Giovedì 20 Giugno

9.00 – 12.00 Mattinata al mercato rionale

16.00 – 20.00 Incontri sportivi presso “Oratorio Salesiano“

Venerdi 21 Giugno

9.00 – 12.00 Mattinata in piscina

15.00 – 20.30 Partenza per Corato e incontri sportivi in P.zza Cesare Battista di Corato

Sabato 22 Giugno

8.00 Partenza per Matera

8.30 – 12.00 Incontri Sportivi – Seminifinali

Campi: P.zza Vittorio Veneto, Palasassi, Palalanera, Campetti Scuola Loperfido, Boschetto.

15.00 – 19.30 Incontri Sportivi – Finali

20.00 Finalissima 1° e 2° posto

21.30 Saluto delle Autorità e Premiazioni

22.30 Partenza delle squadre

Domenica 23 Giugno

8.00 – 20.00 Saluti e Partenza delle squadre

