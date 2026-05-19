E’ la Tecnovetro-Essedì a vincere la Supercoppa “Maria Ss. della Bruna” 4° Trofeo “Vito Chimenti” di calcio a 5.

Si sono riaccesi i riflettori sul calcio a cinque estivo targato Centro Sportivo Italiano di Matera. Ieri sera nella splendida cornice di pubblico del rinnovato campo “Gennaro Maccarrone” della Parrocchia di San Giacomo, si è disputata la 4° Supercoppa “Maria Ss. della Bruna” Trofeo “Vito Chimenti”. “Ad alzare al cielo il primo trofeo della stagione estiva materana, -si leggein una nota- i detentori del titolo, la Tecnovetro-Essedì, guidata da uno straordinario Bozzi (autore della doppietta decisiva). Ma, la serata è stata contraddistinta inizialmente dal ricordo commosso e sentito del giornalista e amico del Torneo, recentemente e prematuramente scomparso, Antonio Mutasci. Una serata che ha unito il ricordo di due grandi campioni dello sport e del giornalismo, ma soprattutto della vita. Due persone, Antonio assieme a Vito Chimenti, degni rappresentati della città dei Sassi nei rispettivi ruoli, chi in campo, chi sulla tribuna e con un taccuino o dietro un computer e un microfono. Due uomini che mancano e continueranno a mancare alla nostra comunità. Un lunghissimo applauso ha seguito l’introduzione, voluta e ideata da Carlo Iuorno della Be Sound, con la voce di Antonio che ha riecheggiato in tutta la struttura, con i suoi modi e il suo fare che lo hanno contraddistinto lungo la sua carriera, il tono che l’ha fatto entrare nelle case, ma soprattutto nei cuori di tutti gli appassionati sportivi materani e non solo. Un ricordo che tutti i presenti, anche gli ospiti della prima serata dedicata al Torneo “Maria Santissima della Bruna” hanno voluto fortemente ribadire, con una serie di lunghi e scroscianti applausi giunti dalle tribune e dedicati al ricordo di quanto di bello e positivo fatto da Antonio Mutasci lungo tutta la sua vita, sia come giornalista, sia come professionista, ma soprattutto come uomo. Il Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano ha voluto omaggiare il suo ricordo ponendo sui gradoni dove era solito trascorrere le serate del torneo Antonio, prima dell’ideazione delle dirette, un mazzo di fiori con i colori biancazzurri, assieme ad una targa voluta dall’Assessore allo Sport, Giuliano Paterino. Un momento di grande commozione, che ha coinvolto tutti nel ricordo di quel posto che spesso era crocevia di incontri, discorsi, commenti e tanti consigli, che Antonio regalava a tutti, con la sua bontà d’animo e la sua voglia di contribuire in modo positivo alla vita di chiunque lo incrociasse sulla sua strada.

Poi la parte istituzionale, con i saluti del Presidente del Csi Matera e storico organizzatore dell’evento, Lorenzo Calia, assieme proprio all’Assessore allo Sport Giuliano Paterino e al Presidente del Consiglio Comunale, Donato Braia, che hanno sottolineato l’importanza dell’evento sportivo e soprattutto il ricordo di Antonio e Vito. In conclusione premiato anche il ricordo di Vito Chimenti con la presenza del figlio del campione, Valentino, assieme al vice Presidente Regionale del Csi, Eustachio Di Cuia è stato il parroco e padrone di casa, Don Marco Di Lucca a benedire l’inizio della manifestazione.

La parola dunque al campo. Sul rinnovato manto sintetico sono scese per la 4° edizione della Supercoppa “Vito Chimenti” la vincitrice della passata edizione del Torneo, la Tecnovetro-Essedì, contro il rinominato Team della Bruna, che lo scorso anno con gli stessi sponsor e il nome di Psg ha ottenuto il miglior punteggio nel girone unico, passando alle fasi successive come migliore del torneo. Una gara combattuta, che ha vissuto di tanto equilibrio e la voglia di contenere l’avversario con grande diligenza tattica, per poi provare ad affondare i colpi con gli uomini di maggior talento. Da una parte Osvaldo Stigliano e Giuseppe Bozzi, dall’altra Marco Perrucci e Flavio Carella. Nel serratissimo primo tempo, a fare la differenza è stata una veloce ripartenza di Fabio Grassani, che ha servito Stigliano sull’out di destra. Magia del numero dieci della Tecnovetro capace di liberare al tiro da ottima posizione Bozzi, che non si fa perdonare e scaraventa a rete. Nella ripresa arrembaggio dei gialloneri, che seppur rischiando qualcosina in ripartenza, fanno la partita e costruiscono tante occasioni. Ma, a quel punto, sale in cattedra Silvio Salerno, probabilmente il migliore in campo della sfida. L’estremo difensore neo promosso in Eccellenza con l’Invicta Matera chiude letteralmente la saracinesca, sfoderando una serie di parate che rispediscono al mittente ogni tentativo del Team della Bruna. E, quando in un’unica occasione viene superato da una super conclusione di Marco Perrucci, ecco il palo a fermare l’ottima conclusione del numero 10 giallonero. Poco dopo la metà della ripresa, una punizione chirurgica di Bozzi porta il risultato sul 2-0, risultato sul quale si chiude la sfida, nonostante altri ripetuti tentativi di capitan Gianni Lecci e compagni. Per dovere di cronaca, da segnalare le importanti assenze in casa Team della Bruna di Alessandro Rondinone e soprattutto Simone Fatiguso, che con le loro qualità potevano imprimere una pressione diversa agli avversari. Ma, al triplice fischio finale a far festa è la Tecnovetro-Essedì che con capitan Fabio Grassani e meritatamente Silvio Salerno, alza al cielo il primo Trofeo dell’estate sportiva materana targata Centro Sportivo Italiano. Da questa estate ci sarà un nuovo gruppo di giovani ragazzi ad intraprendere il solco che Antonio aveva già deciso di lasciare, per i tanti impegni già presi con il nuovo Matera 1933 del presidente Motta. Infatti, il passaggio di testimone nelle dirette del Torneo della Bruna era già previsto, ma con un passaggio nel quale Antonio avrebbe comunque rappresentato un collaboratore fondamentale. In regia, alle riprese e ai commenti ci saranno i ragazzi della G&D Production, mentre le interviste saranno rivisitate in chiave ironica e con un piglio tutto nuovo grazie a Lepole TV. Sarà un altro momento della manifestazione da vivere. IL TABELLINO: Tecnovetro-Essedì – Team della Bruna 2-0 (1-0 pt). Tecnovetro-Essedì: Salerno, Massari, F. Grassani, D. Grassani, Stigliano, Contini, Di Lecce, Nicoletti, Carlucci, Dubla, Marinaro, Bozzi. All. Ciurria-Ruggieri. Team della Bruna: Rondinone, Pennuzzi, Mat. Perrucci, Andrisani, Tralli, Lecci, Mar. Perrucci, Basta, Carella, F. Perrucci, Fatiguso, Pilieri. All. F. Perrucci-Colucci. Arbitri: F. Calia, D’Agostino. Crono: Ambrosecchia. Reti: 10’ pt Bozzi, 23’ st Bozzi.”