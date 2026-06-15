E’ Antonella Foti, diciotto anni di Potenza, la Campionessa regionale di scacchi di Basilicata

“È una donna la Campionessa regionale di scacchi di Basilicata. Antonella Foti, diciotto anni di Potenza, ha vinto, con 4 punti su 5, i Quarti di Finale del Campionato Italiano Assoluto di scacchi davanti al campione uscente, Francesco Vespe di Matera, confermando la sua continua crescita tecnica ed agonistica. È un segnale importante per uno sport in passato caratterizzato dal predominio maschile che rappresenta una federazione oggi sempre più aperta ed accogliente.

Il Delegato di Basilicata della Federazione Scacchistica Italiana Dott. Mario Angelo Fiore segnala che in Basilicata c’è un grande interesse verso gli scacchi che risultano molto appezzati dalle scuole e dalle famiglie anche come strumento sussidiario di formazione educativa ed in particolare si riscontra una sempre maggiore adesione femminile all’attività sportiva.” “Andando oltre le indubbie qualità e capacità di Antonella, va detto che lei è l’espressione di vertice di un movimento in crescita che, con l’impegno di tutti, a partire dalle società sportive della regione, può arrivare a raggiungere importanti traguardi sportivi ed associativi”, ha sottolineato Fiore.

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