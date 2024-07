Due ”S” per l’Fc Matera . Arrivati Simmarco(riconfermato) e Sicurella

E dopo gli ultimi arrivi del difensore, che ha già vestito la casacca biancoazzurra, e del centrocampista prende forma l’organico della squadra affidata al tecnico Salvatore Ciullo, per il campionato di serie D, girone H. E ora,a sentire i tifosi, si attende il botto. Se verrà tanto meglio. Ma la società, come apprezzo in conferenza stampa, intende lavorare a una politica dei piccoli passi ma senza dilapidare preziose risorse. Umiltà e programmazione e i risultati, prima o poi verranno.

COMUNICATO STAMPA

Fc Matera Calcio comunica di aver riconfermato il calciatore Angelo Sirimarco per la stagione sportiva 2024/25. Nonostante le diverse richieste da club di serie D, l’atleta ha scelto di vivere la sua seconda stagione in terra lucana. Si tratta di una importante riconferma voluta dal direttore Alessio Ferroni e avallata da mister Salvatore Ciullo.

Nato l’8 marzo 2004, Angelo Sirimarco è un difensore cresciuto calcisticamente nel Cosenza. Dopo l’esperienza con l’Acireale in Serie D, lo scorso gennaio si è unito ai colori biancoazzurri, collezionando 13 presenze. Dunque un giocatore che porterà un valido contributo alla nostra squadra.

Angelo, bentornato nella Città dei Sassi!



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Sicurella.

Nato il 28 maggio 1994, Giuseppe Sicurella è un centrocampista offensivo di grande qualità, scelto dal direttore sportivo Alessio Ferroni, insieme a mister Salvatore Ciullo, per rinforzare la rosa biancoazzurra per la stagione 2024/25. Prodotto del vivaio Us Lecce, ha indossato le maglie di Casale, Foggia, Lumezzane, Virtus Francavilla, Pro Piacenza, Sicula Leonzio, Grosseto, Arezzo, Nuova Florida, Paganese, Martina e Gelbison.

Giuseppe, benvenuto nella Città dei Sassi!