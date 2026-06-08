Doudou Diaw. Un ”Leone” alla guida del Matera 1933.

E il leone è il simbolo del Senegal, il Paese che ha dato i natali al neo tecnico del Matera 1933, chiamato dalla società biancoazzurra a guidare la squadra nel prossimo campionato di Eccellenza. Una scelta azzeccata visto che forza, coraggio e lealtà si legano bene alla valorizzazione dei giovani che hanno visto Doudou Diaw raccogliere interessanti risultati per le giovanili di società pugliesi fino all’esordio in C, alla guida della Fidelis Andria. A Matera troverà ambienti e stimoli giusti per far bene nel solco di quella programmazione dei ”piccoli passi” e dell’identità territoriale da portare avanti. Attendiamo altri annunci da parte della società in vista del prossimo campionato. Buon lavoro al neo allenatore e al suo staff.



COMUNICATO STAMPA

​FC Matera 1933: DOUDOU DIAW È IL NUOVO ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA

​MATERA, La società è lieta di annunciare ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Doudou Diaw.

​Il tecnico senegalese, figura di grande spessore calcistico e con un importante passato da calciatore professionista, sposa il progetto biancoazzurro con l’obiettivo di portare carisma, esperienza e determinazione all’ombra della Città dei Sassi.

​Nato a Dakar nel 1975, DouDou non ha certo bisogno di presentazioni per gli amanti del grande calcio. Difensore roccioso e leader carismatico, ha collezionato una gloriosa carriera nei professionisti in Italia, vestendo maglie storiche e prestigiose come quelle di Ancona, Bari, Torino, Cesena e Avellino, lasciando ovunque un ricordo indelebile per professionalità e attaccamento alla maglia.

​Chiusa la parentesi da calciatore, Doudou Diaw ha iniziato immediatamente il suo percorso da allenatore nel 2014, dedicandosi inizialmente alla crescita dei giovani nei settori giovanili della Città di Bari. Il suo percorso di crescita lo ha portato prima a guidare la selezione pugliese LND Under 17 con ottimi risultati, poi nel 2018 al settore giovanile del Bari guidando nell’ordine: Under 15, Under 17 e Berretti.

Dopo una parentesi alla guida del Gravina in serie D, arriva alla Fidelis Andria, dove guida con ottimi risultati la formazione Primavera prima di essere promosso alla guida della Prima Squadra in Serie C.

Due ottime stagioni a Corato, in Eccellenza pugliese tra il 2022 e il 2024 chiuse sempre in posizione playoff. Nell’ultima stagione, ha guidato prima la Virtus Mola, in una situazione complicata, sempre in Eccellenza pugliese, poi in ritorno a Corato (Promozione) nella seconda parte di stagione trascinando la squadra alla salvezza.

​Negli ultimi anni, Diaw si è affermato come uno dei profili più interessanti e preparati del calcio dilettantistico pugliese, dimostrando grande flessibilità tattica e capacità di valorizzare le rose a disposizione.



​”Siamo entusiasti di accogliere mister Doudou nella famiglia del Matera 1933 — dichiara la dirigenza biancoazzurra —. È un uomo di calcio, che conosce la fatica del campo e sa come trasmettere fame e disciplina ai giocatori. Il suo profilo sposa perfettamente i nostri valori e la nostra ambizione di fare bene.”

​Al Mister va il più caloroso benvenuto a Matera e l’augurio di un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni.

#matera1933 #ilsognocontinua #unitisivince #igrandisogniinizianodapiccoli #doudou