Domenica, torna a Matera “Bicincittà” organizzato dalla Uisp

Il Comitato Territoriale Uisp di Matera con una nota presenta la nuova edizione del “Bicincittà”, in programma domenica 12 Maggio. “Il percorso -si legge- della 36esima edizione prevede una ciclo-passeggiata di 6 chilometri per muoversi insieme, all’aria aperta, valorizzando uno stile di vita attivo attraverso l’utilizzo della bicicletta in città.

La tradizionale pedalata ecologista targata Uisp fissa il ritrovo dalle ore 10 in via Ettore Maiorana, con partenza alle 10.30. Sarà possibile iscriversi raggiungendo la sede Uisp in via Ettore Maiorana 82, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19 oppure direttamente domenica 12 maggio in via Ettore Maiorana a partire dalle ore 9.

La quota di iscrizione è di 6 euro per le pre-iscrizioni, mentre di 9 euro per coloro che si iscriveranno la domenica mattina. Essa include una sacca zaino, una penna, un ticket per l’estrazione dei premi sportivi e la copertura assicurativa.”

La presidente del Comitato Territoriale UISP di Matera, Claudia Coronella, dichiara: «Bicincittà è una manifestazione che intende coinvolgere l’intero nucleo familiare, dai bambini agli anziani, offrendo la possibilità di vivere una giornata diversa riappropriandosi di spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili e dal caos cittadino. L’equilibrio e la convivenza tra uomo e contesto urbano sono fondamentali per avviare un processo di cambiamento all’insegna della sostenibilità, che parta dalla consapevolezza delle qualità e del potenziale del territorio in cui si vive: una città a misura d’uomo è il nostro obiettivo. Ringraziamo il Comune di Matera e le aziende locali per l’importante supporto in questa giornata».

