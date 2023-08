Domenica si corre la XIV edizione della “StraMarconia”

Domenica 13 agosto, nelle strade della popolosa frazione di Pisticci (Matera), si torna a correre la StraMarconia nel ricordo di Emanuele Angelone. I partecipanti, dopo aver seguito il piano di allenamento settimanale online predisposto dal coach e influencer pugliese Francesco Guerra, sono pronti ad affrontare il percorso ad anello della StraMarconia, che inizia e si conclude nella centrale Piazza Elettra. La chiusura delle iscrizioni online per i non professionisti è fissata alla mezzanotte di sabato 12 agosto, mentre, per la gara competitiva, ultimo giorno utile è venerdì 11 agosto, alle ore 11:00. “Tra i corridori allo start della XIV edizione -si legge in una nota degli organizzatori- anche il lucano Emilio Frisenda – campione paralimpico di nuoto che ha conquistato numerose medaglie d’oro e d’argento nelle discipline del nuoto, della pallanuoto e del paratriathlon – e Stefano Petranca, un atleta non vedente che, grazie ai suoi angeli-guida, pratica varie discipline sportive, dalla corsa al ciclismo, dalla maratona alla vela. I partecipanti potranno ritirare il kit di gara fin dal mattino, a partire dalle ore 10:30, mentre nel primo pomeriggio – alle ore 16:00 per i più piccoli e alle ore 17:45 per i senior – sono in programma le attività di riscaldamento, a cura di Gold Dance. Inoltre, sia prima che dopo la corsa, tre professionisti del territorio – il massofisioterapista Nicola Mancuso, l’osteopata Vito Borraccia e il fisioterapista Marco Muliero – saranno a disposizione per praticare massaggi ai corridori.

Primi a partire, alle ore 17:00, saranno i partecipanti alle gare Baby e Junior Run.

Lo start della gara agonistica, rientrante nel circuito Fidal, è in programma alle ore 18:15; subito dopo, inizieranno a correre i runner non professionisti iscritti nelle categorie Soft Run (3,5 km), Run is Fun (7 km) e Run is Passion (10,5 km). Al termine delle gare, i partecipanti avranno a disposizione un’area ristoro dove rifocillarsi, in attesa della cerimonia di premiazione, in programma alle ore 20:00 in Piazza Elettra, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e dei familiari di Emanuele Angelone, atleta pisticcese campione regionale nella specialità dei 100 metri, nel cui ricordo si rinnova da 14 anni la StraMarconia.

Per l’occasione, verrà presentato il videoclip dell’inno della squadra di calcio locale, Sporting Marconia, scritto nell’ambito del progetto All Inclusive curato dall’associazione Dolfin e il centro La Margherita. Tutta la manifestazione sarà raccontata in diretta dal palco da Luca Rondinone e Lady Jenny di Radio Laser, e potrà essere seguita in diretta, a partire dalle ore 15:00, sulle frequenze di Radio Laser, che trasmetterà anche sul canale 14 della tv digitale terrestre e sul web, attraverso l’app gratuita. Alla StraMarconia non si corre soltanto. L’evento sportivo si pone da sempre come occasione per riflettere sul tema della sostenibilità in tutte le sue sfaccettature.”

“La diffusione di stili di vita salutari e l’attenzione per l’ambiente – spiegano gli organizzatori – costituiscono fin dall’inizio il filo rosso che anima l’intera manifestazione. Oltre a confermare l’utilizzo esclusivo di bicchieri e altro materiale in bioplastiche compostabili e biodegradabili, quest’anno abbiamo volentieri aderito alla campagna #nelletuescarpe dell’associazione La Fenice – insieme agli ultimi ETS, che consentirà agli atleti di donare le loro scarpe da running non più utilizzate”.

La StraMarconia 2023 è organizzata dall’associazione culturale Emanuele 11e72, in collaborazione con Asd Lucani Free Runnesr, e patrocinata da Comune di Pisticci, Coni e Fidal. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “StraMarconia” e sul sito ufficiale della manifestazione www.stramarconia.it. “