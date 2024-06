Domenica, al Parco Baden Powell di Potenza, si festeggia la Giornata Nazionale dello Sport

Domani, domenica 02 giugno 2024, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano celebrerà la Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003: una grande festa aperta a tutti che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. In una nota, il CONI Basilicata ricorda che trattasi di “Una giornata all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani. Sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali, i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni iniziative volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.” Con la stessa si comunica la propria adesione all’iniziativa, “con il supporto e l’adesione di ASD e Federazioni che si ritroveranno domenica 02 maggio all’interno del Parco Baden Powell a Potenza, a partire dalle ore 10:00, per trascorrere insieme una mattinata di festa, provare e far provare ai presenti tanti sport diversi: Hockey – Karate – Ciclismo – Arti Maziali – Ginnastica Aerea – Basket – Rugby – Calcio Balilla – Tiro con l’arco.”

Nel contempo nel documento “Si ringrazia la Cooperativa Venere che gestisce il Parco, per averci aperto ancora una volta le porte di uno dei luoghi simbolo, cuore pulsante della città, luogo di ritrovo per grandi e piccini.”

“Siamo felici di trascorrere qualche ora insieme nel parco, e come avvenuto già nelle precedenti edizioni, vedere i sorrisi di grandi e piccoli, nel cimentarsi nei vari sport. È fondamentale portare lo sport tra la gente, far conoscere, avvicinare e far provare discipline diverse, ognuno secondo la sua inclinazione. Un grazie sincero va ai presidenti e delegati regionali, nonché tecnici e operatori sportivi, che hanno deciso di aderire al nostro invito, supportandoci e portando le loro conoscenze al servizio della cittadinanza”, ha affermato il Presidente Leopoldo Desiderio.

