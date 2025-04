Domenica 6 aprile passeggiata con il Vivicittà …E’ tutta salute e si aiuta popolo palestinese

Non c’è da correre ( chi vuole potrà farlo) ma da camminare , indossando una delle magliette multicolori con i colori della bandiera della pace, e con un contributo diretto a sostegno di bambini e di altre famiglie che continuano a essere sotto il fuoco di una guerra, nella striscia di Gaza, che non accenna a finire. Così Matera che oltre a essere patrimonio Unesco è anche città dei diritti umani e della pace domenica 6 aprile è chiamata a scendere in strada e a fare la propria parte, anche in vista di quello che potrà essere l’appuntamento del 2026 nel ruolo di capitale della cultura e del dialogo tra le due sponde del Mediterraneo con Tetouan ( Marocco). Il Vivicittà potrebbe essere un mezzo e un evento per costruire questo ponte. Michele Di Gioia, presidente del comitato territoriale Uisp e Giuseppe Pecora, presidente del Comitato territoriale, hanno raccolto il suggerimento e, ne siamo certi, si faranno avanti con la Fondazione ‘’ Matera-Basilicata 2019’’ per mettere su il progetto. Il primo tassello è domenica 6 aprile, auspicando che il tempo cambi, auspicando una buona partecipazione anche di turisti e, perché no, anche dei candidati sindaci delle primarie con tanto di maglietta della pace coinvolti nelle primarie libere organizzate dai ‘’Giovani per Matera’’.



Quella di domenica (evento anche Picerno (Potenza) sarà una passeggiata non competitiva di tre 3,5 chilometri tra i rioni Sassi e il centro storico di Matera, all’insegna della sostenibilità, dei diritti umani e della Pace, caratterizzerà quest’ anno il ” Vivicittà” , ” la corsa più grande del mondo” organizzata dalla Uisp. La manifestazione sportiva, aperta alla partecipazione di famiglie, scuole e di cittadini di diverse fasce di età, prenderà il domenica 6 marzo da piazza San Pietro Caveoso con un percorso che raggiungerà strade e piazze del centro e con ritorno nei rioni Sassi. L’evento, giunto alla 41^ edizione, contribuirà- come riporta il comunicato stampa- attraverso con 1 euro prelevato dalla quota di iscrizione fissata in 6, ma con sconti per famiglie e ultrasessantacinquenni, di sostenere progetti e attività di associazione di volontariato in Palestina. I partecipanti riceveranno una maglietta, a scelta, con i colori della bandiera della pace e un vasetto di yogurt della latte Rugiada



COSA OCCORRE SAPERE

Partenza alle ore 10:30 da piazza San Pietro Caveoso, nei rioni Sassi, per la camminata ludico-motoria su un tracciato di 3,5 km che si sviluppa nei Sassi e tra le vie del centro storico.

È possibile pre-iscriversi all’evento con un costo di 6 € raggiungendo la sede Uisp Matera in via Ettore Maiorana 82 oppure telefonando al numero 0835334076. La sede Uisp è aperta da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Le iscrizioni si effettueranno anche domenica 6 aprile in piazza San Pietro Caveoso, a partire dalle ore 9:00, con il costo di 9 €. La quota di iscrizione per gli over 65 è di 4 €, mentre sono presenti agevolazioni per le famiglie, al fine di incentivare la loro presenza, con il pacchetto “family” costituito da 3 persone al costo di 12€ o da 4 persone al costo di 16€. Inoltre, come consuetudine, Uisp dedica una significativa attenzione al mondo scuola prevedendo un’agevolazione per le iscrizioni provenienti dagli istituti scolastici tramite l’omaggio di materiale sportivo. L’evento è patrocinato del Comune di Matera.